GİRESUN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kararlarımıza uyma oranı arttı. Niçin? Kararlarımız çok geniş hukuki delillere dayanıyor, olayları geniş şekilde inceliyor. Bizim kararımızı alan bir kamu görevlisi okuduğunda tatmin oluyor ve kararımıza uyuyor." dedi.

Malkoç, Giresun Valiliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun idarenin eylemleri, işlemleri, tutum ve davranışlarını denetleyen bir kurum olduğunu söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 6 yıldır faaliyette bulunduğuna işaret eden Malkoç, kamu ve devlet hayatında 6 yılın çok önemli bir zaman dilimi olmadığını belirtti. Malkoç, "Bizim kurumumuz daha emekleme döneminde olan bir kurum ama bu ziyaretlerle kurumu tanıtıyoruz, anlatıyoruz. Vatandaşa diyoruz ki mahkemeye gitmene, harç parası, pul parası ödemene gerek yok, idareden şikayetin varsa bize gel." şeklinde konuştu.

Geçen yıl kamu denetçiliği kurumuna 17 bin 575 başvuru olduğunu aktaran Malkoç, "Biz çok hızlı çalışıyoruz, bu 17 bin 575 başvurunun 17 bin 507'sini karara bağlamışız. Bunun yanında 97 bin 135 yüz yüze, telefonla ve mail ortamında bize müracaat edenler oldu. Onlara da yol göstermişiz, hukuki anlamda destek vermişiz." ifadesini kullandı.