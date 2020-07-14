Kararname yayımlandı! 427 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, 'Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar' başlığı ile yer alan kararnameye göre; İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Buna göre, Bakanlık merkezinde görevli 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken 5 kaymakam ve 3 vali yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirildi.

Bakanlığın merkez teşkilatında görev yapan 5 mülki idare amirinin ise vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.

Kararname ile geçen dönemde de yapılan uygulama ile vali yardımcılarının kaymakamlık görevine atanmalarına devam edildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki atamaya tabi tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilirken bu bölgelerde tayine tabi olan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden daha üst görevlerde değerlendirildi.

Bu kapsamda Mardin Derik Kaymakamı ve Derik Belediyesi Kayyumu Hakan Kafkas İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına, Mardin Nusaybin Kaymakamı ve Nusaybin Belediyesi Kayyumu Mehmet Balıkçılar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne, Şırnak İdil Kaymakamı ve İdil Belediyesi Kayyumu Zafer Sağ Antalya-Finike Kaymakamlığına, Diyarbakır Ergani Kaymakamı ve Ergani Kayyumu Hüseyin Sayın Yalova Armutlu Kaymakamlığına, Van-Saray Kaymakamı ve Saray Belediyesi Kayyumu Mehmet Halis Aydın ise Balıkesir Bigadiç Kaymakamlığına atandı.