YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Karasu-Köstence ve Alsancak-Tarragona Ro-Ro hatlarında ilk seferler yapıldı

Karasu-Köstence ve Alsancak-Tarragona Ro-Ro hatlarında ilk seferler yapıldı

10.02.2021 11:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın çabalarıyla İzmir (Alsancak) Limanı Ro-Ro seferlerine yeniden açılırken, buradan ilk Ro-Ro seferi 7 Şubat Pazar günü İspanya'nın Tarragona Limanı'na 117 araçla yapıldı - Sakarya-Karasu Limanı ile Romanya'nın Köstence Limanı arasındaki Ro-Ro hattıyla Kapıkule ile Hamzabeyli sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması ve Anadolu ile Asya menşeli yüklerin Marmara Bölgesi trafiğine dahil edilmeden Avrupa pazarlarına aktarılması hedefleniyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yoğun çabaları sonucu İzmir (Alsancak) Limanı Ro-Ro seferlerine yeniden açılırken, buradan ilk Ro-Ro seferi 7 Şubat Pazar günü 117 araçla İspanya'nın Tarragona Limanı'na yapıldı. Sakarya-Karasu Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na da ilk sefer 4 Şubat'ta gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ro-Ro taşımacılığı, yükleme ve boşaltma hızı, gemilerin liman giderlerinin düşük olması, Ro-Ro gemilerinin yüksek seyir hızları, operasyon sürelerinin kısalığından dolayı daha fazla sefer yapılabilmesi, yüklerin müşterilere daha kısa sürede ulaşabilmesi, genelde düzenli seferler şeklinde gerçekleştirilmesi, lojistik planlamada sürprizlere açık olmaması sebebiyle önemli avantajlar taşıyor.

Lojistik şirketlerinin kar marjına direk etkisi bulunan Ro-Ro taşımacılığı, araçların amortisman maliyetlerini düşürürken tamir ve bakım maliyetlerini azaltarak ömrünü uzatıyor. Ayrıca, yakıt maliyetlerinin azalmasını sağlayan bu yöntem, farklı ülkelerdeki vize, sınır, gümrük ve bekleme sorunlarından kurtulmaya da imkan veriyor.

Direkt maliyetlerin dışında, kara yolu taşımacılığının sebep olduğu dolaylı ve dışsal maliyetler de Ro-Ro taşımacılığı sayesinde azalıyor.

Fabrikada üretilen malın tek seferde araca yüklenmesi ve varacağı yere kadar başkaca bir elleçlemeye, yükleme-boşaltma işlemine tabi olmaması Ro-Ro taşımacılığının avantajları arasında yer alıyor. Böylece malın aktarımlarında olabilecek hasar ve kaybolma riski minimize edilirken, elleçleme için ilave maliyet getirmiyor.

- Ro-Ro taşımacılığı ihracatçılara önemli esneklik ve maliyet avantajı sağlıyor

Birçok ülke tarafından kara yolu taşıtları için ülkelerinden geçişlerde uygulanan kota nedeniyle ihracatçıların artan lojistik taleplerinin karşılanması için deniz yolu taşımacılığı en önemli alternatif durumunda bulunuyor. Bu kapsamda, Ro-Ro taşımacılığının yaygınlaştırılması, deniz yoluyla olan ihracatın toplam taşımalardaki payının artırılarak ihracatçılara önemli esneklik ve maliyet avantajı sağlıyor.

Birçok avantajı olan Ro-Ro taşımacılığının etkin kullanılması, oluşabilecek kara yolu trafiğinin deniz yoluna kaydırılması, ihracatın artırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımından olumlu değerlendiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca desteklenen Ro-Ro taşımacılığı, kombine taşımacılığın en iyi uygulamaları arasında yer alıyor.

- Karasu'dan Köstence'ye seferler başladı

Denizcilik Genel Müdürlüğü ile ilgili sektör paydaşlarının yaptığı kapsamlı çalışmaların neticesinde Sakarya'daki Karasu Limanı ile Romanya'nın Köstence Limanı arasında düzenli Ro-Ro/Pax hattı kurulması çalışmaları tamamlandı.

Söz konusu hatta ilk sefer, 4 Şubat saat 00.45'te başlatıldı. İlk sefer 44 araçla, 5 Şubat'taki ikinci sefer 39 araçla, üçüncü sefer ise 7 Şubat'ta 49 araçla yapıldı.

Gelecek dönem bu rakamların 100 ila 150 tır/dorseye çıkması hedefleniyor. Yaklaşık 12-15 saat sürmesi öngörülen seferler ile tarifeli Ro-Ro seferleri iki ülke arasında resmi olarak başladı. Söz konusu hattın, Kapıkule ile Hamzabeyli sınır kapılarındaki yoğunluğun azalması ve Anadolu ile Asya menşeli yüklerin Marmara Bölgesi trafiğine dahil edilmeden Sakarya-Karasu üzerinden Avrupa pazarlarına aktarılması hedefleniyor.

- İzmir Limanı Ro-Ro seferlerine yeniden açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın çabaları sonucu sektörden gelen yoğun talepler üzerine İzmir (Alsancak) Limanı da Ro-Ro seferlerine yeniden açıldı.

Alsancak Limanı'ndan ilk Ro-Ro seferi ise 7 Şubat Pazar günü İspanya'nın Tarragona Limanı'na 117 araçla yapıldı. Bu seferlerle ihracatçılara Kuzey Afrika pazarına ulaşmada alternatif ulaşım olanağı sağlanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ilgili kurumlarla kısa zamanda bu hatlara yenilerinin eklenmesi ve taşınan araç sayısının artırılması için çalışmalarına devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:16
Sabah
07:41
Öğle
13:08
İkindi
15:58
Akşam
18:25
Yatsı
19:44

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Alper Armağan Eczanesi
Cankaya
Altınkan Eczanesi
Cankaya
Asal Eczanesi
Cankaya
Bahar Eczanesi
Cankaya
Cadde Dikmen Eczanesi
Cankaya
Kumrular Eczanesi
Cankaya
Platin Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, 2021 hedeflerini açıkladı:

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, 2021 hedeflerini açıkladı:

Salgınların ülkelerdeki seyri mobil uygulamayla öğrenilebilecek

Salgınların ülkelerdeki seyri mobil uygulamayla öğrenilebilecek

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem hakkındaki FETÖ davasına devam edildi

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem hakkındaki FETÖ davasına devam edildi

Başkan Çetin: "Bu ilçede kimse kendini yalnız hissetmeyecek"

Başkan Çetin: "Bu ilçede kimse kendini yalnız hissetmeyecek"

ESDER Başkanı Çelikus: "Sevgililer Günü için alışverişler mahalle esnafından yapılmalı"

ESDER Başkanı Çelikus: "Sevgililer Günü için alışverişler mahalle esnafından yapılmalı"

ESDER Başkanı Çelikus: "Sevgililer Günü için alışverişler mahalle esnafından yapılmalı"

ESDER Başkanı Çelikus: "Sevgililer Günü için alışverişler mahalle esnafından yapılmalı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.