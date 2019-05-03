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Karasu Nehri taştı, köy yolları ve tarlalar sular altına kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:05 | Son Güncelleme

ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan yağışla Karasu Nehri'nin taşması sonucu Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde tarla, bahçe ve köy yolu su altında kaldı.

Karasu Nehri taştı, köy yolları ve tarlalar sular altına kaldı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN (DHA)- ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan yağışla Karasu Nehri'nin taşması sonucu Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde tarla, bahçe ve köy yolu su altında kaldı.
Erzincan'da il genelinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Kargın beldesinde yoğun yağmur sonrası Karasu Nehri'nin taşması sonucu bazı tarla, bahçe ve köy yolu su altında kaldı. Karların erimesi ve aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen Karasu Nehri'nde taşkın yaşandı. Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde, Yollarüstü, Büklümdere, Yuvalı, Çayırdüzü, Kemerçam, Kösebey kışlağı köyü ile grup köy yollarının taşkınlar nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölge de çalışmalara başladı.

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Karasu Nehri taştı, köy yolları ve tarlalar sular altına kaldıKarasu Nehri taştı, köy yolları ve tarlalar sular altına kaldıKarasu Nehri taştı, köy yolları ve tarlalar sular altına kaldıKarasu Nehri taştı, köy yolları ve tarlalar sular altına kaldı

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