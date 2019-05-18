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Karasu Nehri'nde 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

Erzincan'da yakalanan ve pazarda satışa sunulan 180 santimetre uzunluğundaki turna balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Karasu Nehri'nde yakalanan 83 kilogramlık turna balığı, dikkat çekiyor.

Kentte balıkçılıkla uğraşan 42 yaşındaki Serdar Mercan, Kemaliye ilçesi yakınlarında Karasu Nehri'nde avlanırken oltasına büyük bir turna balığı takıldı.

Mercan'ın yaklaşık bir buçuk saatlik uğraşıyla yakaladığı 180 santimetre uzunluğundaki balığın 83 kilogram olduğu anlaşıldı.

Kent merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan Cumartesi Pazarı'nda tezgahta kilosu 40 liradan satışa sunulan turna balığı, vatandaşların ilgisini çekti.

Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllardır balık avcılığıyla uğraştığını belirterek, "Dev turna balığını almak için uzun süre uğraştım ama sonunda çıkardım. Şu an Erzincan rekoru bende." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçılık Erzincan turna balığı

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