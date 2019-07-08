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Karasu Plajı Akdeniz ve Ege'yi aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 07:20 | Son Güncelleme

Sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçesindeki sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, mavi bayraklı Karasu plajına akın etti.

Cankurtaran ekipleri de olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.
Özellikle çocuklar sahilde gönüllerince eğlendi, aileler de sahil boyunca yürüyüş yaptı.
Karasu sahilleri drone ile havadan görüntülendi.
Kocaali ve Karasu plajına ilgi gösteren Ankara, İstanbul ve Kocaeli gibi yakın illerden gelen vatandaşlar, dönüş yolunda da trafik yoğunluğu oluşturdu.
Gönüllerince eğlenen vatandaşlar kente dönüş sırasında Adapazarı-Karasu karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
sakarya Kocaeli Karasu plaj

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