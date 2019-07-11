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Karasu Plajında bulunan Denizaltı’na ait bomba paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahil kıyısına vuran ve ilk incelemelerin ardından Denizaltı’na ait olduğu belirlenen bomba paniğe neden oldu.Olay, Karasu Akkum mevki’inde bulunan bir plajda meydan geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahil kıyısına vuran ve ilk incelemelerin ardından Denizaltı’na ait olduğu belirlenen bomba paniğe neden oldu.
Olay, Karasu Akkum mevki’inde bulunan bir plajda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre plajda yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde kıyıya vurmuş bir cisim olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede kıyaya vuran cismin Denizaltı’na ait bir bomba olduğu belirlendi. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edilirken kıyıda geniş güvenlik önlemleri alındı.
Öte yandan kıyaya vuran denizaltı bombasının bulunduğu bölgeye girişler yasaklandı.

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