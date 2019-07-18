Karasu’da 2 menfez ve 1 köprü kullanılmaz hale geldi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle 2 menfez 1 köprü kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde meydana gelen yoğun yağış sebebi ile Kurudere Mahallesi sınırları içinde kalan fındık bahçelerine ulaşım sağlayan yollardaki 2 menfez ve 1 köprü kullanılmaz duruma geldi. Yine aynı mahalle sınırları içinde kalan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) ait içme suyu aktarma istasyonu maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan, Kocaali ilçesinde de büyük çapta hasara neden olan sel, bölgede bulunan bazı iş yerlerini de yıkıp geçti.

