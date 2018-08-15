Karasu'da denizde kaybolan polis aranıyor

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, denizde dalgaların arasında kaybolan polis memuru Bahri Şahin'i (50) arama çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar su altını tararken, helikopter ile havadan arama yapılıyor.

İstanbul'dan Sakarya'nın Karasu ilçesine tatil için gelen polis memuru Bahri Şahin, dün öğleden sonra girdiği denizde dalgaların arasında kayboldu. Dün gece saatlerinde sonlandırılan arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Sahil Güvenlik, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ekipleri, sualtı ve su üstünde arama çalışmalarını sürdürüyor. Denize tüplü dalış yapan dalgıç polisler sualtını tararken, diğer ekipler su üstünde botlarla arama yaptı. Talep üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bölgeye gönderilen arama helikopteri de kayıp polisi bulmak için denizi havadan taradı. Polis memurunun ailesi ise sahilde arama çalışmalarını ağlayarak izledi.

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