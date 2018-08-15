Karasu'da denizde kaybolan polis aranıyor

Aziz GÜVENER/KARASU(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, denizde dalgaların arasında kaybolan polis memuru Bahri Şahin'i (50) arama çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar su altını tararken, helikopter ile havadan arama yapılıyor.
İstanbul'dan Sakarya'nın Karasu ilçesine tatil için gelen polis memuru Bahri Şahin, dün öğleden sonra girdiği denizde dalgaların arasında kayboldu. Dün gece saatlerinde sonlandırılan arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Sahil Güvenlik, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ekipleri, sualtı ve su üstünde arama çalışmalarını sürdürüyor. Denize tüplü dalış yapan dalgıç polisler sualtını tararken, diğer ekipler su üstünde botlarla arama yaptı. Talep üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan bölgeye gönderilen arama helikopteri de kayıp polisi bulmak için denizi havadan taradı. Polis memurunun ailesi ise sahilde arama çalışmalarını ağlayarak izledi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı
İYİ Parti'de art arda istifa depremi!
Büyükada davasında yargılanan Taner Kılıç tahliye edildi
Hollanda'da alarm! Amsterdam'da bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Sadece gözleriyle binlerce insanı kurtardı!
136 kilo verdi, bakın nasıl değişti!
Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Okuyucu Yorumları 0 yorum