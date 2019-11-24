HABER

Karasu’da eğlence mekanlarına asayiş uygulaması: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 15:41 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince eğlence merkezlerine yapılan uygulamalar kapsamında mekanlarda çalışan 47 kadın hakkında tahkikat başlatıldı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince eğlence merkezlerine yapılan uygulamalar kapsamında mekanlarda çalışan 47 kadın hakkında tahkikat başlatıldı. 11 kadına sınır dışı işlemlerinin de başlatıldığı denetimlerde 3 kişi ise gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karasu ilçesinde bulunan eğlence merkezlerine asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamalar kapsamında eğlence mekanlarına eşzamanlı baskınlar düzenleyen polis ekipleri, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaparak işletmelerin belgelerini de kontrol etti.
Ekiplerce gerçekleşen denetimlerde eğlence merkezlerinde çalışan 47 kadın hakkında tahkikat başlatıldı. 11 kadının ise sınır dışı için işlemlerine başlanırken, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
Hayvanları çatlamaktan kurtaran ürün geliştirdiHayvanları çatlamaktan kurtaran ürün geliştirdi
Esenyurt'ta silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı (1)Esenyurt'ta silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Son dakika: Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

İstanbul'da kahreden olay! Sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.