Karasu’da kardan kebapçının çatısı çöktü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yoğun yağan kardan kebapçının çatısı çöktü.
Olay, Karasu ilçesi Plaj Caddesi bir kebap dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı yağan kar nedeniyle kebapçının çatısı kar yağış kütlesinden dolayı çökme tehlikesi geçirdi. Yaşanan olay sonrası olay yerine sağlık ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Karasu Grup Amirliği ekipleri geldi.
Çökme sonrasında ölen yad a yaralanan olmazken, ekipler olay yerinde önlem aldı.
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