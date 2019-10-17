Karasungur köyünün güvenlik korucuları "Barış Pınarı" için gönüllü

"Ülkelerindeki iç savaş ve kirli emellere sahip dış mihraklar yüzünden yıllardır vatanına hasret kalmış Suriyeli kardeşlerimizin, memleketlerine dönmesi ve bölgede istikrarın yeniden inşa edilmesi için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Mehmetçiklerimiz için dua edip onların yanında olmamız gereken gündür. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'yla bölgeye askerimizin götürdüğü huzur, bugün de Barış Pınarı Harekatıyla daha kapsamlı sağlanmış olacak. Allah askerimizi korusun, ordumuzu muzaffer eylesin."

Terörle mücadelede jandarmanın en büyük yardımcısı olan güvenlik korucularının Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü katılmak istediğini belirten Ayhan, şöyle dedi:

Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu Başkanı ve köyün ileri geleni Nedim Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygun görülmesi durumunda harekata katılmaya hazır olduklarını söyledi.

Terörle mücadelede bugüne kadar 5 şehit veren Pervari ilçesine bağlı Karasungur köyü sakinleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için köyün camisinde Fetih süresi okuttu, dua etti.

- "PKK en büyük zararı bölgede yaşayan Kürtlere verdi"

Köyün kanaat önderlerinden Muhammet Ayhan da Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın en büyük amacının bölgeye huzur ve barışı tesis etmek olduğunu aktararak, ABD ve dış güçlerin maşası olan PKK, PYD, YPG ve diğer terör örgütlerinin insanlık suçu işlediğini belirtti.

Dış güçlerin amacının Müslümanların arasına nifak tohumu ekerek onları bölmek olduğunu ifade eden Ayhan, bu oyuna gelmeyeceklerini bildirdi.

Ayhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bu girişi biz canı gönülden destekliyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızı ve ordumuzu korusun. Amerika ve diğer dış güçlere fırsat vermesin, oyunlarını bozsun. 40 yıldır bu bölgede teröristlerin eliyle terör eylemleri düzenleyen dış güçlerin bu oyunu Allah'ın izniyle Barış Pınarı Harekatı ile bozuluyor. Terör örgütü PKK en büyük zararı bölgede yaşayan Kürtlere verdi." ifadelerini kullandı.

- "Devletimizin yanındayız"

Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve güvenlik korucusu Lütfü Yiğit de yıllarca bölgede teröristlerle mücadele ettiklerini, devletin izin vermesi durumunda askerlerle birlikte Suriye'de göğüs göğüse mücadele vermeye hazır olduklarını aktardı.