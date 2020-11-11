HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karataş açıklarında gemiyle çarpışan tekne alabora oldu: 5 kişi kayıp

Karataş açıklarında gemiyle çarpışan tekne alabora oldu: 5 kişi kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 10:40 | Son Güncelleme

Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi kayboldu.Alınan bilgiye göre, bugün saat 05.50‘de Karataş ilçesinin 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balık avlama teknesinin çarpışması sonucu, balık avlama teknesi alabora oldu.

Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, bugün saat 05.50‘de Karataş ilçesinin 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balık avlama teknesinin çarpışması sonucu, balık avlama teknesi alabora oldu. Haber alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.
Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Bilim Kurulu üyesi Tezer'den maske uyarısıBilim Kurulu üyesi Tezer'den maske uyarısı
Dünyada gerçekleşen en büyük depremler... 99 depremi kaç dakika oldu? Depremlerle ilgili her şey... Dünyada gerçekleşen en büyük depremler... 99 depremi kaç dakika oldu? Depremlerle ilgili her şey...
1/
En Çok Okunan Haberler
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Pentagon'da deprem! İstifalar peş peşe geldi
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
EDHO'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da bir haftalık ara tatil başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da başlıyor
İstanbul için 'zemin sıvılaşması' uyarısı! İşte riskli bölgeler
İstanbul için 'zemin sıvılaşması' uyarısı! İşte riskli bölgeler
Denizli'de flaş koronavirüs kararı! 9 mahalledeki kafe ve kahveler kapatıldı
O ilimizde flaş karar! 14 gün süreyle kapatıldı
Taciz şüphelisi ormanlık alanda yakalandı!
Taciz şüphelisi ormanlık alanda yakalandı!
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs vaka artışı ile ilgili dikkat çeken tespit
Ateş Kara açıkladı! İşte koronavirüste vaka artışının sebebi
AYM'den 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan sivillerle ilgili flaş karar
AYM'den çok önemli '15 Temmuz' kararı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.