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Karataş’ta 3 milyonluk rüşvet operasyonu

16.02.2021 17:28 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Karataş ilçesinde, hazine arazilerini rüşvet karşılığı şehir dışından birilerine peşkeş çektikleri iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Karataş Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile harekete geçen güvenlik güçleri, teknik ve fiziki takip sonucu yaklaşık bin dönümü bulan hazine arazisinin rüşvet karşılığı ilçe dışından birilerine peşkeş çekildiğini tespit etti.

Adana’nın Karataş ilçesinde, hazine arazilerini rüşvet karşılığı şehir dışından birilerine peşkeş çektikleri iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karataş Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile harekete geçen güvenlik güçleri, teknik ve fiziki takip sonucu yaklaşık bin dönümü bulan hazine arazisinin rüşvet karşılığı ilçe dışından birilerine peşkeş çekildiğini tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonda eş zamanlı baskınla aralarında muhtar, memur ve sivillerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Yaklaşık bin dönüm arazinin devir işlemleriyle ilgili 3 milyon liralık bir rüşvetin döndüğü iddia edildi.

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