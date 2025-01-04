HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 'Karatay Mağdurları Platformu' kuruldu, şikayet yağdı! Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak

'Karatay Mağdurları Platformu' kuruldu, şikayet yağdı! Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.01.2025 08:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canan Karatay'ın başı bugünlerde dertte. Hastalarına yanlış tedavi uygulamakla suçlanan ünlü hekim 6 gün sonra yargılanacak. Dahası da var... Bazı meslektaşları platform kurdu, mağdurlara 'Karatay'dan şikayetçi olun' çağrısında bulundu.

'Karatay Mağdurları Platformu' kuruldu, şikayet yağdı! Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak

Canan Karatay'ın az ilaç, bol tuz tavsiyesi yanlış tedavi davasına dönüştü. Hekimler 'Karatay mağdurları platformu kurdu. İddiaya göre Canan Karatay, Ceyhun Ülker isimli hastasına 'az ilaç, bol tuz' önerisinde bulunmuştu. O tedavi sonrası böbrekleri iflas eden Ceyhun Ülker soluğu savcılıkta aldı ama soruşturma sürerken kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Yanlış tedavi uygulamakla suçlanan Canan Karatay 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

"EŞİMİN BÖBREKLERİNDE SORUN YOKTU"

Ekran görüntüsü 2025-01-04 083909

Show Ana Haber'de yer alan habere göre; Canan Karatay'ın yanlış tedavisi sonrası vefat ettiği iddia edilen Ceyhun Ülker'in eşi, "Günde bir kaşık kaya tuzu atılmış 1 litre su içilmesini söyledi. Şeker hastası olduğunu, ameliyat olmasının gerekli olmadığını söyledi. Eşimin böbreklerinde bir sorunu yoktu kendisine gittiğimizde." dedi.

Ekran görüntüsü 2025-01-04 084053

İddiaya göre bu olaydan sonra hekimlere şikayetler gelmeye başladı. Hekimler de 'Karatay mağdurları platformu' kurdu. Hekimlerde siz de Canan Karatay'a mağdur olmuş olabilirsiniz diyor ve böyle düşünen hastaları bir an önce şikayetçi olmaya davet ediyor.

"BU YANLIŞ BİR TAVSİYEDİR"

Ekran görüntüsü 2025-01-04 084014

Ceyhun Ülker'e uygulanan yanlış tedavi hakkında uzman isimler yorumlarda bulundu.

İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Recep Yılmaz Koç, "Bu yanlış bir tavsiyedir. Tuz tuzdur. Nedense kendi alanı dışında televizyonlarda basında konuşma ihtiyacı hissediyor." dedi.

"Canan Hanım'ın klasik tedavi usulleri var." diye belirten Koç, açıklamasına "Bunlardan birincisi hastaya her türlü vitamin yüklemek. İkincisi bu son aylarda bir kaya tuzu modası başlattı." ifadelerine yer verdi.

Mağdurları şikayet etmeye davet eden Dr. Recep Yılmaz Koç açıklamasına şöyle devam etti:

Tansiyon hastası olup diyalize kadar giden hastalar var. Kolesterol ilaçlarını bırakıp kalp krizi geçiren hastalarımız var. Bundan zarar gören birçok hastamız var. Tabip Odası'na veya İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne birer dilekçeyle başvursunlar. Canan Hanım'dan isteğimiz şu hastaları yanlış yönlendirmemesi." dedi.

"TUZUN BUNU YAPMASINA İMKAN YOK"

Ekran görüntüsü 2025-01-04 084043

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzm. ve Kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklaması şu şekilde:

"Sofra tuzu diye düşünüyor herkes. Kristal kaya tuzundan bahsediyorum. Yani bana komik geliyor ben gülüyorum. 2020'den beri hiç görmediğim bir kişi o beni hastalandırdı diye dava açıyor. Tuzun bunu yapmasına imkan yok. Meslekten men edilme diye öyle bir şey kesinlikle yok. Davaları her zaman da kazandım ve her zaman da tazminat aldım."

Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6 aylık enflasyon farkı belli oldu zam tabloları tamamen güncellendi

6 aylık enflasyon farkı belli oldu zam tabloları tamamen güncellendi

Hava buz gibi olacak! Dikkat! Bugün başlıyor, 3 gün sürecek: Sağanak ve kar yağışı…

Hava buz gibi olacak! Dikkat! Bugün başlıyor, 3 gün sürecek: Sağanak ve kar yağışı…

Babası ona küs gitti! Gasilhanede fenalaştı! İğnelerle ayakta duruyor

Babası ona küs gitti! Gasilhanede fenalaştı! İğnelerle ayakta duruyor

'Karatay Mağdurları Platformu' kuruldu! Meslekten men talebiyle yargılanacak

'Karatay Mağdurları Platformu' kuruldu! Meslekten men talebiyle yargılanacak

Savcıyı makamında tehdit etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Savcıyı makamında tehdit etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Uzay ajansı devreye girdi! Gökyüzünden düştü, 500 kilogram ağırlığında

Uzay ajansı devreye girdi! Gökyüzünden düştü, 500 kilogram ağırlığında

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.