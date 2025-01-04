'Karatay Mağdurları Platformu' kuruldu, şikayet yağdı! Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak

Canan Karatay'ın az ilaç, bol tuz tavsiyesi yanlış tedavi davasına dönüştü. Hekimler 'Karatay mağdurları platformu kurdu. İddiaya göre Canan Karatay, Ceyhun Ülker isimli hastasına 'az ilaç, bol tuz' önerisinde bulunmuştu. O tedavi sonrası böbrekleri iflas eden Ceyhun Ülker soluğu savcılıkta aldı ama soruşturma sürerken kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Yanlış tedavi uygulamakla suçlanan Canan Karatay 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

"EŞİMİN BÖBREKLERİNDE SORUN YOKTU"

Show Ana Haber'de yer alan habere göre; Canan Karatay'ın yanlış tedavisi sonrası vefat ettiği iddia edilen Ceyhun Ülker'in eşi, "Günde bir kaşık kaya tuzu atılmış 1 litre su içilmesini söyledi. Şeker hastası olduğunu, ameliyat olmasının gerekli olmadığını söyledi. Eşimin böbreklerinde bir sorunu yoktu kendisine gittiğimizde." dedi.

İddiaya göre bu olaydan sonra hekimlere şikayetler gelmeye başladı. Hekimler de 'Karatay mağdurları platformu' kurdu. Hekimlerde siz de Canan Karatay'a mağdur olmuş olabilirsiniz diyor ve böyle düşünen hastaları bir an önce şikayetçi olmaya davet ediyor.

"BU YANLIŞ BİR TAVSİYEDİR"

Ceyhun Ülker'e uygulanan yanlış tedavi hakkında uzman isimler yorumlarda bulundu.

İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Recep Yılmaz Koç, "Bu yanlış bir tavsiyedir. Tuz tuzdur. Nedense kendi alanı dışında televizyonlarda basında konuşma ihtiyacı hissediyor." dedi.

"Canan Hanım'ın klasik tedavi usulleri var." diye belirten Koç, açıklamasına "Bunlardan birincisi hastaya her türlü vitamin yüklemek. İkincisi bu son aylarda bir kaya tuzu modası başlattı." ifadelerine yer verdi.

Mağdurları şikayet etmeye davet eden Dr. Recep Yılmaz Koç açıklamasına şöyle devam etti:

Tansiyon hastası olup diyalize kadar giden hastalar var. Kolesterol ilaçlarını bırakıp kalp krizi geçiren hastalarımız var. Bundan zarar gören birçok hastamız var. Tabip Odası'na veya İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne birer dilekçeyle başvursunlar. Canan Hanım'dan isteğimiz şu hastaları yanlış yönlendirmemesi." dedi.

"TUZUN BUNU YAPMASINA İMKAN YOK"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları Uzm. ve Kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklaması şu şekilde:

"Sofra tuzu diye düşünüyor herkes. Kristal kaya tuzundan bahsediyorum. Yani bana komik geliyor ben gülüyorum. 2020'den beri hiç görmediğim bir kişi o beni hastalandırdı diye dava açıyor. Tuzun bunu yapmasına imkan yok. Meslekten men edilme diye öyle bir şey kesinlikle yok. Davaları her zaman da kazandım ve her zaman da tazminat aldım."