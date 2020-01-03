HABER
  4. Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni kredi çekecekler için bir ümit

Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni kredi çekecekler için bir ümit

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

KARATAY Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, tarımsal kredi faizlerinin yüzde 12'den 9'a düşürülmesini değerlendirdi.

Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni kredi çekecekler için bir ümit

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KARATAY Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, tarımsal kredi faizlerinin yüzde 12'den 9'a düşürülmesini değerlendirdi. Kavuneker, bu faiz indiriminin özellikle yeni kredi alacak çiftçiler için bir ümit olacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale'de gerçekleştirilen, "Çanakkale İş Dünyası Buluşması" etkinliğinde yaptığı açıklamada esnaf kredileri ve tarımsal kredilerde kamu bankalarının kredi faizlerini düşürdüğünü açıkladı. Albayrak, kamu bankalarının esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdüğünü açıkladı. Bu kararı değerlendiren Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Faizleri 12'den 9'a düşürdükleri için hükümetimize, bakanımıza teşekkür ediyoruz. Konya çiftçisi geçtiğimiz senelerde 4 yıl üst üstte kuraklık ve buna benzer afetler atlattı. Geçen yılki doludan dolayı devletimiz yaralarımızı sardı. Onun haricinde 4 yıldır bizim çiftçimizin Ziraat Bankalarına, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve özel bankalara birikmiş borcu var. Çiftçilerin geçmiş dönemdeki borçlarının faizlerinin kaldırılması ve bunun 4-5 yıla yayılarak yapılandırılması gerekiyor. Çiftçi geçen yıl Tarım Kredi Kooperatifinden yüzde 33 faiz ile mazot, sertifikalık tohumluk, gübre, yem kredisi kullandı. Borçlu olan çiftçinin Ziraat Bankasındaki limitleri doldu zaten. Çiftçinin Ziraat Bankasındaki, Tarım Kredi Kooperatifindeki borçları 4-5 yıla yayılmalı, faizler kaldırılmalı" dedi.
YENİ KREDİ ÇEKECEKLER İÇİN BİR ÜMİT
Faiz indiriminin özellikle yeni kredi çekecek çiftçilerin için güzel bir ümit olduğunu belirten Kavuneker, "Yeni müracaat yapacak çiftçiler için faiz indirimi bir ümittir. Geçmiş dönemdeki borçlu çiftçinin zaten bankadaki limiti doldu. Çiftçi o nedenle özel bankalara yöneldi. Yüzde 9 yapandan Allah razı olsun. Yeni kredi alacaklar, müracaat yapacaklar için bir fırsat ama geçmişte kredi çekmiş ve ödeyemeyenler için bu bir fırsat olmaz" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti
Bankayı soymaya çalıştıBankayı soymaya çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

'Sütyen var mı yok mu?' Olay oldu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Denizli’de kamyoncu esnafı U-ETDS sistemi dolayısı ile greve gitti

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çam son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Bakan Soylu, arabasına binerken yanına gelen engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı

Tacizle suçladıkları gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Tacizle suçladıkları gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli fırtına uyarısı: Hızı 110 kilometreye çıkacak

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul E-5'te makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

Makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.