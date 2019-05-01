Karateciler kürsüden inmedi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate sporcuları, Bursa’da yapılan “İllerarası Karate Turnuvası”nda 24 madalya toplayarak büyük başarı elde etti.

Türkiye Karate Federasyonu Bursa İl temsilciliği tarafından, düzenlenen “İllerarası Karate Turnuvası” Atıcılar Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapıldı. Başta Bursa olmak üzere, Kocaeli, Balıkesir ve Yalova’dan 20 farklı kulüp ve 300 sporcunun katıldığı turnuvaya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları damga vurdu. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı kategorilerinde yapılan maçların ardından yeşil-beyazlılar 7 birincilik, 8 ikincilik ve 9 üçüncülük elde ederek 24 madalya ile en fazla madalya toplayan takım olmayı başardı.



