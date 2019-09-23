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Karateciler sahil temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde karateciler, Dünya Temizlik Günü nedeniyle örnek bir davranışa imza attı.Karate antrenörü Mehmet Şükrü Acar ve öğrencileri Koru sahiline gelerek bir süre antrenman yaptı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde karateciler, Dünya Temizlik Günü nedeniyle örnek bir davranışa imza attı.
Karate antrenörü Mehmet Şükrü Acar ve öğrencileri Koru sahiline gelerek bir süre antrenman yaptı. Antrenman öncesi öğrencilerine karate sporunu ve sporcusunu anlatan Antrenör Acar, “Karate sporunun 4 tekme, 5 yumruktan ibaret olmadığını göstermek, buraların ortak yaşam alanlarımız olduğunu, temiz tutmamız gerektiğini, çevreye çöp, cam şişe, plastik atık atılmaması gerektiğini göstermek için bugün buraya geldik” dedi.
Konuşmanın ve kısa süren antrenmanın ardından sporcular ellerinde çöp poşetleriyle sahilde temizlik çalışması yaptı.
Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Acar, “Gazipaşa bizim, aşırı derecede kirletilen bu sahili temizlemenin biz sporcuların görevi olduğunu düşündük. Sahil çok kirletilmiş. Şişe kırkları var, cam kırıkları, plastik pet şişeler, naylon poşetler var. Buraya gelen insanlardan tek ricam burayı temiz tutsunlar. Yarın kendi çocukları o cam kırıklarına basabilir, bir yakınları basabilir, insan basabilir sonuçta. Karate sporu ile ilgili insanlığa şunu söylemek istiyorum. Karate sporu şiddet sporu değildir, karate içinde sevgi ve saygı olan bir spordur buradan velilere söylüyorum çocuklarını bize emanet edebilirler çocuklarımızı güzel şeylere yönlendiriyoruz” dedi.
Temizlik çalışmasına katılan sporcu velisi Hanife Yılmaz ise, “Çocuğumun böyle bir etkinliği katılmasından dolayı çok mutluyum çevremizi temiz tutmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.
Sporculardan Berkan Çelik de, “Sahilin çok kirli olduğunu gördük ve hocamızla birlikte böyle bir etkinlik düzenledik, poşetler dolusu çöp topladık. Karatenin 4 yumruk 5 tekmeden ibaret olmadığını göstermek istedik. Örnek olduysak ne mutlu bize” şeklinde konuştu.
Sporcu Deniz Dağ ise, “Bugünkü yaptığımız çalışmadan dolayı çok mutlu oldum. İnsanların kirlettiği denizi, karateci olarak bizim de bunları toplamamız çok onur verici bir şey. Bu çevre bizim, çevreyi kirletmesinler” dedi.

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