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Karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 00:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Paşaören Sokak üzerinde park halinde olan Erdoğan Hazar'a ait 16 Y 0627 karavanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangında karavan kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldiKaravan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldiKaravan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldiKaravan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

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