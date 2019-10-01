HABER

Karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 04:09 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Paşaören Sokak üzerinde park halinde olan Erdoğan Hazar'a ait 16 Y 0627 karavanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında karavan kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

PARTNERBabasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!Babasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!
Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!
Malatya’da silahlı saldırı: 1 yaralıMalatya’da silahlı saldırı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

'Yüzlerce askeri rehin aldık' demişlerdi! Görüntüleri yayınladılar

'Yüzlerce askeri rehin aldık' demişlerdi! Görüntüleri yayınladılar

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Kritik açıklama: Her an savaş çıkabilir

Kritik açıklama: Her an savaş çıkabilir

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.