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Karavan kütüphane çocuklara okumayı sevdirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde Karabucak İlkokulu'nda çocukları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla geçen yıl ahşap karavandan oluşturulan gezici kütüphane, şimdi de diğer okullardaki çocuklara okumayı sevdirmek için yola çıktı.

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde Karabucak İlkokulu'nda çocukları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla geçen yıl ahşap karavandan oluşturulan gezici kütüphane, şimdi de diğer okullardaki çocuklara okumayı sevdirmek için yola çıktı. Demre'de eğitim veren Karabucak İlkokulu'nda idare, okul binasında kütüphane yapacak bölüm olmayınca farklı bir arayışa girişti. Geçen yıl mahallede oturan Ahmet Günay'ın bağışladığı 30 metrekarelik ahşap karavan, yapılan düzenlemeyle kütüphaneye dönüştürüldü. İçerisine bağış ve satın alma yoluyla 1200 kitap yerleştirildi. Öğrenciler, okuma derslerini 25 öğrenci kapasiteli kütüphanede yapmaya başladı. Yaklaşık 1 yıldır kullanılan kütüphane ilgi görünce projenin ikinci aşamasına geçildi. ALKIŞLARLA UĞURLANDI, ALKIŞLARLA KARŞILANDI Farklı okullardaki öğrencilerin okumaya ilgilerini artırmak, farkındalık yaratmak için karavan kütüphaneyi başka okullara taşıma kararı verildi. Karavan kütüphane bir traktöre takılarak Gökyazı Mahallesi'ndeki Ekol İlkokulu'na taşındı. Öğrencilerin alkışlarla uğurladığı karavan kütüphane, Ekol İlkokulu bahçesinde öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. "Biz bu kütüphaneyi çok sevdik" diye bağıran öğrenciler, hep birlikte kütüphanede kitap okudu. Karabucak İlkokulu'nun gezici karavan kütüphanesi bir süre burada kaldıktan sonra başka okullara gidecek. Öğrenciler gezici kütüphaneden okumak için aldıkları her kitabın yerine başka bir kitap bırakacak. Böylece kitap değişimi de sağlanmış olacak. Öğrencilerden Efe Yağız Yalaz, "Burada kitap okurken kendimi evimde hissediyorum. Kütüphanemiz çok güzel" dedi. Ülkü Sındır da "Kütüphanemiz çok farklı. Sanki küçük bir ev. İnsan burada kitap okurken çok mutlu oluyor" diye konuştu. Mehmet Ali Soydan ise, "Bu kütüphane okulumuza misafir olarak geldi. Burada kitap okurken kendimi evimde gibi hissettim. Burada kitap okumak çok güzel ve çok hoş" dedi. 'ÇALIŞMAMIZI DİĞER OKULLARLA PAYLAŞACAĞIZ' Proje hakkında konuşan Karabucak İlkokulu Müdürü Özgür Yalaz da şöyle dedi: "Okulumuzda kütüphane yapacak sınıfımız yoktu. Hayırsever vatandaş tarafından verilen karavanı, öğretmen arkadaşlarımızla birlikte kütüphane haline getirdik. Farkındalık yaratmak ve çocuklarımıza okumayı sevdirmek için de böyle bir çalışma yaptık. Şimdi bu çalışmamızı diğer okullarla paylaşacağız. Oradaki çocukların da okuma sevgisini artırmaya çalışacağız."

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