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Karavana pat pat

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 32 yaşındaki Bayram Terkez, fıstık nakliyatında kullandığı patpatın römorkuna kat çıkarak karavana dönüştürdü.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 32 yaşındaki Bayram Terkez, fıstık nakliyatında kullandığı patpatın römorkuna kat çıkarak karavana dönüştürdü. Pat pat ile ailece tarlaya çalışmaya gidebildiklerini belirten Terkez, ihtiyaç halinde ise aracına yaptırdığı yataklı kabinde ailece yatıp uyuyabildiklerini kaydetti.
Gaziantep in islahiye ilçesi Hasanlök Mahallesinde oturan Bayram Terkez (32) tarlaya ailesini götürmekte ve fıstık nakliyatında kullandığı pat pat motorunun römorkuna kasasına ikinci bir kat çıkarak, yataklı kabin yaptırdı. Patpatı seyyar yatak haline dönüştüren Terkez, pat patı çok amaçlı bir hale getirdiğini ifade etti. Fıstık tarlasında çalışmaya giderken 5-6 kişinin römorkta yolculuk yapabildiğini anlatan Bayram Terkez, tarlada kalması gerektiğinde ise pat patı karavana gibi kullanabildiklerini kaydetti. Geceyi pat patın ikinci katındaki kabinde yatarak, uyuyabildiğini söyleyen Bayram Terkez, patpat ile tarladaki topladıkları fıstıkların da nakliyatını yapabildiğini anlattı.
Yaptığı kabinin tasarımın da kendisine ait olduğunu söyleyen Terkez, "Pat pat motor olarak bilinen aracımı 5 yıl önce aldım. Antep fıstığı nakliyatını yapar, ailemi fıstık bahçesine taşımakta kullanırım. Zaman zaman yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle pat pata kabin yaptırma kararı aldım. İkinci katı çıkarak, içerisine çift kişilik yatak yaptırdım. İlk etapta tarlada çalışanların çocukların uyuyabilmesi amacıyla düşündüğüm yatak kabini, zamanla benim farklı durumlarda da çok işime yaradı. Mesela gece tarlada kalmamız gerektiğinde hemen ikinci kata çıkıp, uyuyabiliyoruz. Ayrıca pikniğe gittiğimizde yada çok sıcak havalarda pat patı bir ağaç gölgesine, serin bir yere çıkarak, istirahat edip uyuyabiliyoruz. Zaten seyir halindeyken ikinci kata yolcu almadığım için trafikte sorun olmuyor" diye konuştu.
İlk zamanlar aracı gören vatandaşların gülüp kendisi ile dalga geçtiğini de belirten Bayram Terkez, zamanla çevresindeki insanların da araca alıştığını ve kendisinden ödünç olarak aracı isteyenlerin de olduğunu söyledi.

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