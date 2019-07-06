Karavancılar Denizli'de bir araya geldi

Kısa sürede 40 bin üye sayısına ulaştıklarını ifade eden Akkaya, ziyaretçilerine yöreyi tanıttıklarını ayrıca konukların tamamen doğal ve yöresel lezzetleri tatma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Karavan Kulübünün kurucusu Halil Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılının Eylül ayında kurdukları kulüp sayesinde ülkenin doğal güzelliklerini yurt içi ve yurt dışından konuklarına tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Çal Belediyesinin karavan turizmini geliştirmek için destek verdiği doğal yaşam bölgesinde 60 karavan ve 15 çadırda kalacak doğaseverler, 4 günlük kamp süresince ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulacak.

Aşağıseyit Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri kenarında bulunan mesire alanında, Türkiye'nin pek çok ilinin yanı sıra Belçika, Almanya ve İsviçre'den karavanlarıyla seyahat eden ziyaretçiler bir araya geldi.

DENİZLİ (AA) - Karavan Kulübü tarafından Denizli'nin Çal ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında yurt içi ve yurt dışından ziyaretçiler 60 karavanla kamp kurdu.

İzmir'den gelen Gülseren Kazan, 2013'ten beri karavanla seyahat ettiklerini ve Çal'ı çok sevdiklerini söyledi.

Alanda çadır kuran Talat Kurt da Eskişehir'den ailesiyle birlikte geldiğini belirterek, "Eşim, oğlum ve gelinimle buraya geldik. Çal tabiat olarak çok güzel, doğası bizi dinlendirdi." dedi.

Fazıl Macit de karavanla Almanya'dan 18 günde geldiğini, ekim ayına kadar Türkiye'de belirledikleri adreslerde konaklamayı düşündüklerini ifade etti. Macit, "Sosyal medyadan tanıştığımız dostlarımızla burada yüz yüze gelme fırsatımız oldu. Kamp yapmayı, yolda olmayı seviyoruz. Açıkçası karavanda yaşıyoruz. Çok da mutlu ve huzurluyuz." diye konuştu.

