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  4. Karavanda dehşet! Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Karavanda dehşet! Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

11.06.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan dehşette, karavanda oturan grup arasında çıkan tartışmada 3 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Kolay Mahallesi Derbent Barajı kenarında bulunan karavanda saat 04.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karavanda birlikte oturan Oğuz B., henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucunda silahıyla Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel’e silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında bulunan B.B., olay yerinden kaçtı. Silahla ateş ederek 3 kişinin ölümüne neden olan Oğuz B., olay yerinden babasını arayarak durumu anlattı ve intihar edeceğini söyledi.

Jandarmanın bilgilendirilmesi üzere olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri kısa sürede intikal etti. Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Orhan Yüksel’in olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan katil zanlısı Oğuz B., jandarma tarafından silahıyla birlikte gözaltına aldı. Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devan ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
herkeste silah var için için zıkkımlanın sonra en ufak bir tartısmada silaha sarılın
Memleket=Teksas
intihar etseydin babani aramazdin kuyruklu yalan atmis

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