Karavanda korku dolu anlar! Tecavüzcü çeteden son anda kurtuldular

Genç çiftin yaşadığı feci olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Saldırıyı Twitter adreslerinden duyuran Duygu Keskin Hatton şunları yazdı:

"Dün akşam Hindistan'da bir çete saldırısına uğrayıp gasp ve tecavüzden kurtuluncaya kadar hayatta kalmanın böylesine güzel bir duygu olduğunu düşünmemiştim. Ben, eşim, köpeklerimiz bugüne örselenmiş bedenlerimiz ve cam kırıkları içindeki karavanımızda mutlu uyandık."

Duygu Keskin Hatton, Instagram'da da saldırı sonrasında uğradıkları zararı ve aldıkları yaraları gösteren fotoğraflar paylaştı ve şunları yazdı:

"Hindistan'da bir motosiklet çetesinin saldırısına uğradık. İyiyiz ama dönüşümüzü hızlandıracağız. Hala hayatta olduğumuz için çok şanslıyız."

İki yıldır karavanda yaşayan çift motosikletli 4 kişinin kaldırım taşlarıyla karavanlarının camlarını kırdıklarını, kendilerini zorla araçtan indirmeye çalıştıklarını ve tacizde bulunduklarını aktardı.

Eşi Timmy'nin darp edildiğini belirten Duygu Keskin Hatton kendilerini muayene eden doktorun bu çetelerin insanları kaçırıp tecavüz edip öldürdüklerini söylediğini ifade etti.