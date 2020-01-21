HABER
  4. Karavanda korku dolu anlar! Tecavüzcü çeteden son anda kurtuldular

Karavanda korku dolu anlar! Tecavüzcü çeteden son anda kurtuldular

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

Karavanlarıyla dünyayı gezen Duygu Keskin Hatton ile eşi Timmy Hindistan’da tecavüzcü bir motosiklet çetesinin saldırısına uğradı. Çift, karavanda yaşanan dehşet anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Karavanda korku dolu anlar! Tecavüzcü çeteden son anda kurtuldular

Genç çiftin yaşadığı feci olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Saldırıyı Twitter adreslerinden duyuran Duygu Keskin Hatton şunları yazdı:

"Dün akşam Hindistan'da bir çete saldırısına uğrayıp gasp ve tecavüzden kurtuluncaya kadar hayatta kalmanın böylesine güzel bir duygu olduğunu düşünmemiştim. Ben, eşim, köpeklerimiz bugüne örselenmiş bedenlerimiz ve cam kırıkları içindeki karavanımızda mutlu uyandık."

5e268877adcdeb19c06607b0

Duygu Keskin Hatton, Instagram'da da saldırı sonrasında uğradıkları zararı ve aldıkları yaraları gösteren fotoğraflar paylaştı ve şunları yazdı:

"Hindistan'da bir motosiklet çetesinin saldırısına uğradık. İyiyiz ama dönüşümüzü hızlandıracağız. Hala hayatta olduğumuz için çok şanslıyız."

İki yıldır karavanda yaşayan çift motosikletli 4 kişinin kaldırım taşlarıyla karavanlarının camlarını kırdıklarını, kendilerini zorla araçtan indirmeye çalıştıklarını ve tacizde bulunduklarını aktardı.

Eşi Timmy'nin darp edildiğini belirten Duygu Keskin Hatton kendilerini muayene eden doktorun bu çetelerin insanları kaçırıp tecavüz edip öldürdüklerini söylediğini ifade etti.

5e268878adcdeb19c06607c0

Saldırganların elinden şans eseri kurtulduklarını anlatan Hatton saldırı sonrası da polisin "sizi olay yerine götüreceğiz" sözleri ile korkup kaçtıklarını söyledi.

Hatton polisin tepkisinin nasıl değiştiğini de şu ifadelerle anlattı:

"Birkaç dakika sonra aynı polis arabamızı durdurdu. Adam siz benimle oyun mu oynuyorsunuz nereden bileceğim ne olduğunu karakola gidiyoruz deyince siz olay yerine gittiğiniz için sizi takip etmedik dedim."

"Ben hamileyim ve adamlar beni dışarı çıkarmaya çalışırken birisi pantolonunu açtı bile kime nasıl güvenelim? Bu an poliste bir kırılma yarattı, 'Peki, videonuzu çekeceğim olayı anlatın' dedi."

Genç çift suçluların bir an önce bulunup yargılanmasını istiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
Honduras Hizbullah'ı Terör Örgütleri Listesine AldıHonduras Hizbullah'ı Terör Örgütleri Listesine Aldı
Korkutan açıklama! Sayıları 40 bini geçtiKorkutan açıklama! Sayıları 40 bini geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karavan tecavüz Hindistan duygu keskin hatton

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paraguay ile Brezilya'da toplu firar: 100 mahkum hapishaneden kaçtı

Paraguay ile Brezilya'da toplu firar: 100 mahkum hapishaneden kaçtı

İdlib'de göç edenlerin sayısı 40 bini geçti

Korkutan açıklama! Sayıları 40 bini geçti

AB: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi oluşturuluyor!

AB: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi oluşturuluyor!

Göçmen konvoyu nehri aştı, sınırı geçti!

Göçmen konvoyu nehri aştı, sınırı geçti!

'Gizemli hastalık' nedeniyle ölü sayısı yükseldi

'Gizemli hastalık' nedeniyle ölü sayısı yükseldi

Sapık damat garsonu tuvalete kadar takip edip...

Sapık damat garsonu tuvalete kadar takip edip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.