HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karavanın fırlayan lastiği kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Karavanın fırlayan lastiği kazaya sebep oldu: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 08:07 | Son Güncelleme

Samsun’da kamyonun çektiği karavanın lastiğinin fırlayarak kazaya yol açtığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Samsun’da kamyonun çektiği karavanın lastiğinin fırlayarak kazaya yol açtığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Köroğlu idaresindeki 55 VJ 234 plakalı kamyonun çektiği karavanın sol tekeri yerinden fırladı. Necmi Albayrak’ın kullandığı 55 AG 184 plakalı minibüs, önünde seyir eden ve yola fırlayan lastiğe çarpmamak için aniden yavaşlayan Zekeriya Aydemir yönetimindeki 06 BF 0198 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refüje savruldu.
Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Fahri Zengin yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Bunu avlamanın cezası 5 bin liraBunu avlamanın cezası 5 bin lira
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
1/
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Buerger hastalığından dolayı bacağını kaybetti, gençleri uyardı: Sigarayı bırakın
Buerger hastalığından dolayı bacağını kaybetti, gençleri uyardı
Yer: Rize... Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
Yer: Rize... Ölmeden kendine türbe gibi mezar yaptırdı
İzmir'de astsubay kocanın yaptığı katliamda bir kişi daha öldü
Astsubay kocanın yaptığı katliamda bir kişi daha öldü
İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı
Korkunç kaza kamerada
3 gündür kayıptı, cesedi boş arazide bulundu
Kayıp adamın cesedi 3 gün sonra boş arazide bulundu
Yasaklandı! Mavi yengeç avlamanın cezası 5 bin lira
Bunu avlamanın cezası 5 bin lira
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.