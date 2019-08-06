Karavanıyla Türkiye’yi geziyor

Arabasının arkasında takılı karavanıyla Türkiye’nin birçok yerini gezen emekli Fransızca öğretmeni Lütfü Yeni, eşi ve kızıyla Düzce’nin Akçakoca ilçesinden Marmara turuna çıktı.

Düzce Akçakocalı emekli Fransızca öğretmeni Lütfü Yeni, eşi Nuran ve kızı Ayşe ile birlikte aracının arkasında takılı karavanıyla çıktığı Marmara turu kapsamında Malkara ilçesinde mola verdi.

Daha önce de Türkiye’nin bir çok yerine yolculuk yaptıklarını ifade eden Düzceli gezgin Lütfü Yeni, “3 Haziran tarihinde Düzce Akçakoca’dan Trakya ve Marmara kıyılarını gezmek için yola çıktık. İstanbul boğazını geçip Trakya’ya vardık ve Karadeniz kıyıları, Bulgar sınırını gezdik. Daha sonra Edirne’ye geçtik. Oradan da gezerek, Malkara’ya geldik.

Amacımız, Trakya’yı gezip, görmek ve tanımak. Bunun yanında da görmediğimiz ülkemin Marmara kıyılarını da gezmek. Böylece Karadeniz ve Akdeniz kıyılarının yanı sıra Marmara kıyılarını da gezmiş olduk. Ayrıca Malkara halkının misafirperverliğine memnun kaldık” dedi.

"Karavanla gezmek ayrı bir renk"

Karavan ile yolculuğun keyifli olduğunu ifade eden Lüftü Yeni, “Karavanla gezmek ayrı bir renk. Bazı insanların bunun maddi zorlukları olduğunu zannediyor ama tek fark gittiğimiz yol boyunca yaktığımız mazot. Bunun dışında bir fark yok” diye konuştu.