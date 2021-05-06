HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karavanlar Tam Kapanmada Yeni Soluklanma Alanı Oldu

Karavanlar Tam Kapanmada Yeni Soluklanma Alanı Oldu

06.05.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nın içindeki karavan parkta günlerini geçiren karavancılar, yasaklarda evlerinde kapalı alanda olmaktansa doğada olmayı tercih ettiklerini belirtiyor

Karavanlar Tam Kapanmada Yeni Soluklanma Alanı Oldu

Corona virüsü ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmayı karavanlarında geçirmeyi tercih edenler, İstanbul Maltepe’deki karavan parkta buluştu.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nın içindeki karavan parkta günlerini geçiren karavancılar, yasaklarda evlerinde kapalı alanda olmaktansa doğada olmayı tercih ettiklerini belirtiyor. İnsanlardan izole bir ortamda bulunduklarını da ifade eden karavancılar, aileleriyle birlikte açık havada olmanın mutluluk verici olduğunu söylüyor.

“Pandemiyi insanlardan izole olarak geçiriyoruz”

VOA Türkçe’ye konuşan sınıf öğretmeni Şule Eda Öztürk, pandemi sonrası karavan parkına gelenler arasında. Öztürk, “Açıkçası pandemiyi burada insanlardan izole olarak geçiriyoruz. Derslerimi de online olarak karavanımdan veriyorum. Burada kendimize kasaba gibi bir yer oluşturduk. Açıkçası böyle bir karar aldığımız için çok mutluyum. Tabii ki insana pozitif etkisi de büyük. Çünkü evlerimizde bunaldığımızda ya da sıkıldığımızda en fazla balkona çıkabiliyoruz. Burada ise sahil havası alabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj” dedi.

“Online derslerimi daha iyi anlıyorum”

İlkokul 4. sınıfa giden Mila Tuzcuoğlu, karavan parkta olmaktan çok mutlu olduğunu, bu sayede online derslerine daha iyi konsantre olduğunu ifade etti: “Burada hem arkadaşlarım var hem de temiz hava var. Evde bu kadar temiz hava olmuyor. Burada dışarı çıkabiliyoruz, daha aktifiz, enerjimizi daha iyi atabiliyoruz. Ayrıca evdeyken online eğitimde dersleri anlamak çok zor oluyor. Bunun üstüne stres de binince işler daha da zorlaşıyor. Biz burada olduğumuz için derslerimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj” diye konuştu.

“Türkiye’de bir karavan kültürü oluşuyor”

Bir restoranda mutfak şefi olan Aydın Mete, pandemi nedeniyle çalıştığı restoranın kapalı olmasından dolayı vaktini karavanında geçirdiğini söyledi. Mete, “Yaklaşık 1,5 senedir bu karavanı kullanıyoruz. Bizim için aslında bir sosyalleşme aracı oldu. Onun dışında malum İstanbul gibi büyük kentlerde evde yaşam çok zor oluyor. Burada ise hem açık alan hem de temiz hava var. Komşularımızla zamanla dostluklarımız oluştu. Aynı zamanda karavan kültürünü de öğrenmiş olduk. Türkiye’de birçok insan önceden bu karavan kültürünü bilmiyordu ama şu anda ciddi anlamda Türkiye’de bir karavan kültürü oluşuyor” şeklinde konuştu.

“Burası bizim için can simidi”

Emekli Tuncer Çakar, “Burası bizim için bir can simidi, hava alıyoruz, kapalı alanda kalmıyoruz. Bizi burada rahatsız eden kimse yok. Evdeki o kapalı kalma stresi insanı çok zorluyor. O bakımdan biz burada gayet iyiyiz ve mutluyuz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
5 katlı bina çökmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı5 katlı bina çökmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

"Conolar" mahalleyi birbirine kattı: Gelsin babaları gelsin

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.