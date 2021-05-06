Karavanlar Tam Kapanmada Yeni Soluklanma Alanı Oldu

VOA Türkçe’ye konuşan sınıf öğretmeni Şule Eda Öztürk, pandemi sonrası karavan parkına gelenler arasında. Öztürk, “Açıkçası pandemiyi burada insanlardan izole olarak geçiriyoruz. Derslerimi de online olarak karavanımdan veriyorum. Burada kendimize kasaba gibi bir yer oluşturduk. Açıkçası böyle bir karar aldığımız için çok mutluyum. Tabii ki insana pozitif etkisi de büyük. Çünkü evlerimizde bunaldığımızda ya da sıkıldığımızda en fazla balkona çıkabiliyoruz. Burada ise sahil havası alabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj” dedi.

“Online derslerimi daha iyi anlıyorum”

İlkokul 4. sınıfa giden Mila Tuzcuoğlu, karavan parkta olmaktan çok mutlu olduğunu, bu sayede online derslerine daha iyi konsantre olduğunu ifade etti: “Burada hem arkadaşlarım var hem de temiz hava var. Evde bu kadar temiz hava olmuyor. Burada dışarı çıkabiliyoruz, daha aktifiz, enerjimizi daha iyi atabiliyoruz. Ayrıca evdeyken online eğitimde dersleri anlamak çok zor oluyor. Bunun üstüne stres de binince işler daha da zorlaşıyor. Biz burada olduğumuz için derslerimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj” diye konuştu.

“Türkiye’de bir karavan kültürü oluşuyor”

Bir restoranda mutfak şefi olan Aydın Mete, pandemi nedeniyle çalıştığı restoranın kapalı olmasından dolayı vaktini karavanında geçirdiğini söyledi. Mete, “Yaklaşık 1,5 senedir bu karavanı kullanıyoruz. Bizim için aslında bir sosyalleşme aracı oldu. Onun dışında malum İstanbul gibi büyük kentlerde evde yaşam çok zor oluyor. Burada ise hem açık alan hem de temiz hava var. Komşularımızla zamanla dostluklarımız oluştu. Aynı zamanda karavan kültürünü de öğrenmiş olduk. Türkiye’de birçok insan önceden bu karavan kültürünü bilmiyordu ama şu anda ciddi anlamda Türkiye’de bir karavan kültürü oluşuyor” şeklinde konuştu.

“Burası bizim için can simidi”

Emekli Tuncer Çakar, “Burası bizim için bir can simidi, hava alıyoruz, kapalı alanda kalmıyoruz. Bizi burada rahatsız eden kimse yok. Evdeki o kapalı kalma stresi insanı çok zorluyor. O bakımdan biz burada gayet iyiyiz ve mutluyuz” dedi.

