Karaya çıkarılması yasak olan balık Türkiye denizlerinde hızla çoğalıyor

Antalya'nın Demre ilçesindeki Akdeniz Su Ürünleri, Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü (AKSAM) Beymelek Tesisi Koordinatörü Durali Eraslan, yaptığı açıklamada, balon balığının son yıllarda Akdeniz ile Ege'deki yayılım alanının arttığını, balıkçıların ve sektörün sorunu hale geldiğini söyledi.

Eraslan, tetrodoksin adı verilen güçlü bir zehri barındırdığı için avlanması ve yenilmesi yasak olan balon balığının yerel balık türlerini tehdit ettiğini vurgulayarak, balıkla ilgili bir proje başlattıklarını bildirdi.

"KARAYA ÇIKARILMASI YASAK"



Proje çerçevesinde balon balığının inceleneceğini ve popülasyonunun tespit edilmeye çalışılacağını anlatan Eraslan, şunları ifade etti:

"Bu balık zehirli bir balık ve şu anda avlanılması, karaya çıkarılması yasak. Biz proje ile balon balığını yararlı hale getirebilir miyiz, etinden yararlanabilir miyiz, zehirli kısmını atarak bunları balığı endüstriye kazandırabilir miyiz, ayrıca barındırdığı toksik maddeleri ilaç sanayinde kullanabilir miyiz, bunları araştıracağız. Balon balığı Kızıldeniz üzerinden gelen istilacı bir tür. Bulundukları ortamda diğer türleri yok etme eğiliminde. Bu sebeple bunların biraz baskı altına alınması gerekiyor. Bu balığı yararlı hale getirerek üzerinde bir av baskısı oluşturabilir miyiz ve bunların bölgedeki sayısını azaltabilir miyiz, bu projenin ana amaçlarından biri bunlar."