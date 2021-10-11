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Karaya kadar getirdi! Bursa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

11.10.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da denizin ortasında terk edilmiş bir tekne bulan kişi, tekneyi karaya kadar getirerek sahibine ulaştırdı. Nedim Eroğlu isimli vatandaşın, akıntının etkisiyle limandan uzaklaşan teknenin sahibine sosyal medya sayesinde ulaştığı öğrenildi.

Karaya kadar getirdi! Bursa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay

Olay geçtiğimiz gün Gemlik ilçesinde yaşandı. Sabah saatlerinde Karacaali Mahallesinde ikamet eden Nedim Eroğlu isimli vatandaş, Gemlik Körfezinde sürüklenen tekneyi fark etti. Kendi teknesiyle sürüklenen teknenin yanına giden Nedim Eroğlu, teknenin yanına yaklaşarak kontrol etti. Almira 16 isimli teknenin paslanan karabinasının kırıldığını ve bağlı bulunduğu limandan akıntının etkisiyle uzaklaştığını anlayan Eroğlu, sürüklenen tekneyi karaya çekti ve sosyal medya hesabından teknenin bilgilerini paylaşarak, sahibini tanıyanların kendisine ulaşmasını istedi.

TEKNEYİ TESLİM ETTİ

Nedim Eroğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı bilgiler doğrultusunda beklenen cevap saatler sonra geldi. Teknenin sahibine ulaşan Eroğlu, ertesi gün teknenin sahibiyle buluşarak bulduğu tekneyi teslim etti.

İHA

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Bursa
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