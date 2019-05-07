Karaya oturan gemi çekiliyor

Mersin’de 3,5 ay önce haciz işlemlerinden dolayı açıkta bekletilirken fırtınada sürüklenerek karaya oturan Lübnan bayraklı ’Wardeh’ adli ticari kargo gemisi çekilmeye başlandı. Mersin Liman Başkanlığı kontrolünde gemiyi satın alan firma tarafından yapılan çalışmalarda, önce gemi düzeltilirken 5 römorkör ve tekne halatlar yardımıyla dev gemiyi kademeli bir şekilde çekmeye başladı. Lübnan’daki alacaklısının açtığı dava nedeniyle haciz işlemi uygulanmasından dolayı bir yıldan fazla süredir Mersin Limanı açıklarında demirliyken, 15 Ocak tarihinde saatteki hızı 90 kilometreye varan fırtınada sürüklenerek karaya oturan ’Wardeh’ adlı kargo gemisi için önce güvenlik önlemleri alınmış, ardından acil ihaleye çıkarak satışı gerçekleştirilmişti. Ocak ayında Mersin Liman Başkanlığında yapılan ihaleye, çeşitli illerden 14 gemicilik ve nakliye firması açık artırma usulüyle hacizli gemi ’Wardeh’ için fiyat vermişti. Yapılan ihale sonucunda 9 milyon liralık ihale bedeli ile Bey Gübre adlı firma geminin yeni sahibi olmuştu.

Kademeli bir şekilde dev gemi çekilmeye başlandı

İhale süreci ve paranın yatırılması işlemlerinin bitmesi üzerine firma, gemiyi kurtarma çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Mersin Liman Başkanlığı kontrolünde başlayan kurtarma çalışmalarında, 5 römorkör ve tekne gemiyi önce çekilecek duruma getirmek için çalışma yürüttü. Ekipler ilk önce sürüklendiği sırada geminin içine dolan su ve kumu boşaltmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda su ve kum tamamen çekilirken, gemi çekilecek duruma getirildi. Bugün de 5 römorkör ve tekne, halatlar yardımıyla dev gemiyi kademeli bir şekilde çekmeye başladı. Birkaç gün içinde geminin açığa alınması beklenirken, bazı vatandaşlar da kıyıdan meraklı gözlerle çalışmaları izliyor.

İçerisinde 400 ton fuel oil bulunuyor

Öte yandan, Atatürk Parkı arkasındaki eski lunaparkın olduğu bölgede yaklaşık 300 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Mersin Liman Başkanlığı ekipleri inceleme yapmış, içerisinde 400 ton fuel oil ile 20 ton hidrolik yağ bulunan gemiden denize sızıntı olup olmadığını kontrol etmişti. Yapılan kontrollerde soğuk nedeniyle jel kıvamında olan yakıtla ilgili herhangi bir sızıntının olmadığı belirlenirken, geminin çevresine güvenlik amacıyla bariyer serilmişti.