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Karaya oturan hacizli gemi satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:43 | Son Güncelleme

Mersin’de haciz işlemlerinden dolayı açıkta bekletilirken fırtınada sürüklenerek karaya oturan Lübnan bayraklı ’Wardeh’ adlı ticari kargo gemisi satıldı.Lübnan’daki alacaklısının açtığı dava nedeniyle haciz işlemi uygulanmasından dolayı bir yıldan fazla süredir Mersin Limanı açıklarında demirliyken, 15 Ocak tarihinde saatteki hızı 90 kilometreye varan fırtınada sürüklenerek karaya oturan ’Wardeh’ adlı kargo gemisinin satışı için dün Mersin Liman Başkanlığında ihale yapıldı.

Karaya oturan hacizli gemi satıldı

Mersin’de haciz işlemlerinden dolayı açıkta bekletilirken fırtınada sürüklenerek karaya oturan Lübnan bayraklı ’Wardeh’ adlı ticari kargo gemisi satıldı.
Lübnan’daki alacaklısının açtığı dava nedeniyle haciz işlemi uygulanmasından dolayı bir yıldan fazla süredir Mersin Limanı açıklarında demirliyken, 15 Ocak tarihinde saatteki hızı 90 kilometreye varan fırtınada sürüklenerek karaya oturan ’Wardeh’ adlı kargo gemisinin satışı için dün Mersin Liman Başkanlığında ihale yapıldı. Çeşitli illerden 14 gemicilik ve nakliye firmasının katıldığı ve açık arttırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede, hacizli gemi ’Wardeh’, 9 milyon liralık ihale bedeli ile Bey Gübre adlı firmaya satıldı. Firmanın 15 gün içerisinde parayı yatırarak gemiyi karaya oturduğu bölgeden götürmesi bekleniyor.
Haciz işlemi uygulayan Lübnanlı firmanın bugüne kadar gemiyi götürmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmaması ve geminin batma tehlikesinden dolayı Mersin Liman Başkanlığınca ilgili kanun maddeleri gereğince acil satış işlemi başlatılmıştı.
İçerisinde 400 ton fuel oil bulunuyor
Öte yandan, Atatürk Parkı arkasındaki eski lunaparkın olduğu bölgede yaklaşık 300 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Mersin Liman Başkanlığı ekipleri geçtiğimiz günlerde inceleme yapmış, içerisinde 400 ton fuel oil ile 20 ton hidrolik yağ bulunan gemiden denize sızıntı olup olmadığını kontrol etmişti. Yapılan kontrollerde soğuk nedeniyle jel kıvamında olan yakıtla ilgili herhangi bir sızıntının olmadığı belirlenirken, geminin çevresine güvenlik amacıyla bariyer serilmişti.

Karaya oturan hacizli gemi satıldı

Karaya oturan hacizli gemi satıldı

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