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  4. Karaya oturan ‘Kemet Star’ kargo gemisinde kurtarma çalışmaları sürüyor

Karaya oturan ‘Kemet Star’ kargo gemisinde kurtarma çalışmaları sürüyor

19.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde karaya oturan kargo gemisi için kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde karaya oturan kargo gemisi için kurtarma çalışması başlatılmıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörler, hala gemiyi kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Mısır’ın Abuzenima Limanı’ndan Kocaeli’nin Derince Limanı’na yük götüren 150 metre uzunluğundaki Panama Bayraklı 11 bin 848 grostonluk ‘Kemet Star’ isimli kargo gemisi dün Bozcaada Batı Burnu açıklarında dün akşam saatlerinde karaya oturmuştu.
Gemi kaptanı yaşanan olayı Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-3 römorkörü ile ‘KEGM-9’ can kurtarma botu sevk edilmişti. Ekipler bugün sabah saatlerinde silis kumu yüklü geminin bulunduğu bölgeye giderek, su altı sörvey kontrolleri için çalışma başlattı.
Kıyı Emniyeti Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-3’ römorkörü, ‘Kemet Star’ isimli kargo gemisinin kıç kısmına bağladığı halatla gemiyi bulunduğu bölgeden kurtarmaya çalışıyor.

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