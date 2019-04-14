Karaya oturan teknedeki yaralıyı sahil güvenlik kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karaya oturan teknenin pervanesinin ayağını kesmesi sonucu yaralanan kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine, Marmaris Limanı çıkışındaki küçük bir koyda "Canisa" isimli teknenin karaya oturduğu ihbarı ulaştı.

Ayrıca araçtaki 3 kişiden biri olan tekne sahibi Sabit A'nın (44), ayağını teknenin pervanesinin kesmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

Yardım çağrısı üzerine sağlık ekibini alan sahil güvenlik botu olay yerine ulaştı.

İlk müdahalesi yapılan yaralı ve teknedeki diğer kişiler, bota alınarak karaya çıkarıldı.

Ambulansa taşınan ve ayağında derin kesik bulunan Sabit A, Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karaya oturan tekne de başka bir sahil güvenlik botu yardımıyla ilçedeki bir marinaya çekildi.

