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  4. Karaya vuran ölü yunus ekipleri alarma geçirdi

Karaya vuran ölü yunus ekipleri alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 19:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde vatandaşlar tarafından karaya vurmuş ölü yunus bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde ölü yunusta herhangi bulaşıcı bir hastalığa rastlanılmadı.

Karaya vuran ölü yunus ekipleri alarma geçirdi

Olay, Kandıra ilçesi Kefken sahilinde bulunan limanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, limanda vatandaşlar tarafından karaya vurmuş ölü yunus bulundu. Yunusu bulan vatandaşlar durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine su ürünleri ve balıkçılık teknolojisi mühendisleri incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde herhangi bir bulaşıcı hastalık belirtisine rastlanılmadı.

YUNUS GÖMÜLEREK İMHA EDİLDİ

İncelemelerin ardından yunus boş bir araziye gömülerek imha edildi. (İHA)

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Kocaeli Kandıra Ölü yunus yunus

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