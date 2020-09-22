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Karaya vurmuş halde buldular! Korkutan manzara

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan balık ölümleri köy halkını tedirgin etti. Barajda yaşanan kuraklık sebebiyle oluşan oksijen yetersizliğinden dolayı ölen balıklar karaya vurmuş halde bulundu.

Karaya vurmuş halde buldular! Korkutan manzara

Uzunköprü Kurtbey köyünde yaşadığını belirten Osman Balcı, “Bölgemizde uzun süredir yaşanan kuraklık sebebiyle barajda bulunan su seviyesinin azalması ile birlikte baraja yetişmesi için bırakmış olduğumuz balıklarının son 2 gündür su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliğinden dolayı barajda bulunan balıkların kıyıya vurmuş olduğunu gördük" dedi.

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Kıyıya vuran yüzlerce balık sebebiyle büyük zarara uğradığını dile getiren kiracı Osman Balcı, ne yapacağını şaşırdığını dile getirdi. Baraja haftanın belirli günlerinde balık tutmaya gelen Balcı, “Balık tutmak için buraya geldim fakat böyle kıyıya vurmuş yüzlerce balık manzarasıyla karşılaştım. Barajı kiraladığım için buraya sık sık geliyorum. Böyle bir manzarayla hiç karşılaşmamıştım ve kıyıya vuran balıkların hepsi sazan balığıdır" diye konuştu.

İHA

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