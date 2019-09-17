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Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Göksu'ya gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

VALİ MEMİŞ: KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE YAKALANDI Erzurum Valisi Okay Memiş, gözaltına alınan Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Melike Göksu ile ilgili açıklama yaptı.

Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Göksu'ya gözaltı (2)

VALİ MEMİŞ: KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE YAKALANDI
Erzurum Valisi Okay Memiş, gözaltına alınan Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Melike Göksu ile ilgili açıklama yaptı. Aşkale ilçesinde katıldığı 'Tarla Günü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Memiş, "Karayazı Belediye Başkanı'nın devam eden davası vardı Yargıtay'da. 'PKK terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla yapılan yargılamada karar kesinleşti. Belediye başkanı 7 yıl 6 ay cezaya mahkum edildi. Karar dün bize ulaşır ulaşmaz yakalama emri çıkarıldı. Yakalamak üzere hareket ettiğimizde ilçede olmadığını fark ettik. İl Jandarma Alay Komutanlığı'mız ve İl Emniyet Müdürlüğü'müzün ortak çalışması neticesinde uygulama noktasına yakın güzergahta farklı kimlikle kardeşine ait kimlikle yakalandı. Bizim tahminlerimiz, kaçma eyleminde olabileceği yönündeydi. Şu anda gözaltında. Yargılaması sonucu cezası kesinleştiği için cezaevine sevk edilecek" dedi.
'KAYYUM GÖREVLENDİRECEĞİZ'
Karayazı Belediyesi'nde bundan sonra yapılacak uygulamayla ilgili soru üzerine Vali Memiş, "'Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesinde terör örgütü üyeliği, terörle ilgili suçlardan hüküm giymiş olan belediye başkanları, meclis üyeleriyle ilgili düzenleme var. Orada doğrudan seçimlere gidilmiyor. Maddeye göre bu özel düzenleme, sadece belediye başkanı terörle ilgili suçtan hüküm giydiği için ilçelerde valinin, büyükşehir ve il belediyeleri olsaydı İçişleri Bakanlığı'nın atamasıyla kayyum belediye başkanı görevlendirmesi olacaktı. Biz şimdi görevden uzaklaştırma yapacağız, akabinde kayyum görevlendirmesi yapacağız. Seçimle ilgili herhangi bir işlem olmayacak. Belediye başkanı terörle mücadeleyle ilgili suçtan hüküm giydiği için bu durumda kanunun 45'inci maddesinde özel olarak düzenlenmiş. İlerleyen günlerde, kısa sürede kayyum değerlendirmesi yapacağız" diye konuştu.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)

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