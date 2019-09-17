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Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Göksu'ya gözaltı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 15:16 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Yargıtay tarafından 'PKK üyeliği'nden aldığı 7,5 yıl hapis cezası onanan ve bugün polis ekiplerince gözaltına alınan Erzurum'un Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Melike Göksu, merkez Yakutiye ilçesindeki Palandöken Devlet Hastanesi'ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi.

Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Göksu'ya gözaltı (3)

TUTUKLANDI
Yargıtay tarafından 'PKK üyeliği'nden aldığı 7,5 yıl hapis cezası onanan ve bugün polis ekiplerince gözaltına alınan Erzurum'un Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Melike Göksu, merkez Yakutiye ilçesindeki Palandöken Devlet Hastanesi'ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Buradan çıkarılan Göksu, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Yaklaşık 3,5 saat adliyede kalan Göksu, hakkındaki karar okunarak, tutuklandı. Karar sonrası tekrar aynı hastaneye götürülen Göksu, araçtan inmeyip, sağlık kontrolüne gitmedi. Göksu, daha sonra cezaevine götürüldü. Bu sırada Göksu, çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.
6 KİŞİ SERBEST
Öte yandan Melike Göksu ile birlikte gözaltına alınan, 2'si meclis üyesi 6 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Göksu'ya gözaltı (3)Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Göksu'ya gözaltı (3)Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Göksu'ya gözaltı (3)Karayazı Belediye Başkanı HDP'li Göksu'ya gözaltı (3)

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