Karayazı Belediye Meclis üyesi ve yeğeninin ölü bulunması

Erzurum'un Karayazı ilçesinde araçta ölü bulunan AK Parti'li Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin cenazeleri toprağa verildi.

Turnagöl ile Anıtlı mahalleleri arasındaki boş arazide bir aracın kasasında dün ölü bulunan Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün cesetlerine, Erzurum Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı.

Turnagöl Mahallesi'nin eski muhtarı da olan Savcı Küçük ile yeğeninin cenazeleri, sabah yakınları tarafından buradan alındı. Cenazeler, Turnagöl Mahallesi'ne götürüldü.

Savcı ile Ahmet Küçük'ün cenazeleri, buradaki camide öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

