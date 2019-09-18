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Karayazı'da Kaymakam Tabakcıoğlu Başkan Vekili oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

VALİ MEMİŞ: YAPILAN HUKUKİ BİR İŞLEMDİR Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Karayazı'da Kaymakam Tabakcıoğlu Başkan Vekili oldu (2)

VALİ MEMİŞ: YAPILAN HUKUKİ BİR İŞLEMDİR
Erzurum Valisi Okay Memiş, Karayazı Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Vali Okay Memiş, şunları söyledi:
"Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin bu kararı onaması üzerine adli mercilerin talimatıyla belediye başkanı yakalanarak cezaevine sevk işlemleri başlatıldı ve cezaevine intikal ettirdildi. Bu kesinleşmiş bir hüküm, herhangi bir soruşturmadan ziyade adlı kovuşturma sonucu kesinleşmiş bir hüküm.Terör örgütüne üye olmak suçundan Belediye Kanununun 45'inci maddesinde belediye başkanları terörle ilgili suçtan dolayı tutuklanırsa, görevden uzaklaştırılırsa veya haklarında işlem yapılırsa belediye başkanı veya meclis üyeleri yerine seçim yapılmaksızın yerine atama yapılacağına ilişkin düzenleme var. Bu düzenleme çerçevesinde biz bugün valilik onayıyla Karayazı Kaymakamımız Mesut Tabakcıoğlu kardeşimizi oraya belediye başkan vekili olarak görevlendirdik. Bugün itibariyle göreve başladı, hayırlı uğurlu olsun. Yapılan işlem hukuki bir işlemdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti huk devletidir. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü her şeyden önemlidir. Bizler devletin kamu görevlileri olarak Anayasal sistemi korumak, bu devleti korumakla mükellef insanlarız. Dolayısıyla suç işlemiş olan bir kamu görevlisi ister atanmış ister seçilmiş olsun hukuk devleti çerçevesinde gereken yapılır. Yine hukuk devleti çerçevesinde idari işlemler tesis edilir. Valiliğimiz, İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılan işlem hukuk devleti ilkelerinin bir gereğidir. Bugün itibariyle kaymakam arkadaşımız orada kayyum olarak, belediye başkan vekili olardak göreve başlamıştır."

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)

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Karayazı'da Kaymakam Tabakcıoğlu Başkan Vekili oldu (2)

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