Karayemişler meyve verdi

Giresun’un Tirebolu ilçesi Doğancı köyünde karayemiş ağacı meyve verdi.

Yörede "Taflan" olarak bilinen Mart ayında çiçek açarak Temmuz ayında meyve veren karayemiş, ilçenin Doğancı Köyünde Zeynel Domaç’ın bahçesinde mevsimin dışında meyve verdi. Zeynel Domaç yaptığı açıklamada, mevsim sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahçesindeki karayemişin çiçek açarak meyve verdiğini söyledi. Kış mevsiminin bu yıl çok sıcak geçtiğini belirten Domaç, bahçesindeki meyve ağacının Temmuz ayında meyvesini topladıklarını ancak Kış mevsiminde tekrar çiçek açarak meyve verdiğini ifade ederek, bu durumun kendilerini çok şaşırttığını belirtti.



