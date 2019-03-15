"Karayılan ile Bayık hayvanının burnundan getirmezsek namerdiz"

ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O, 13-14 yaşındaki kızları alıp dağa götüren, eline kalaşnikof verip onları terörist yapmak isteyen ve aynı zamanda da onları taciz eden, tecavüz eden o Murat Karayılan ve Cemil Bayık hayvanının burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz." dedi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Soylu, birilerinin kardeşi kardeşe düşürmeye çalıştığını, on yıllardır Türkiye'nin, Türk milletinin üzerine oynadığını ama vatandaşların her zaman oyun oynayanlara ders verdiğini söyledi.

Türkiye'nin büyük ve zengin bir ülke olmasının istenmediğini belirten Bakan Soylu, "Bu millet, terörden, anarşiden çok çekti. Ne zaman bir şeye sevinsek hep kursağımızda bıraktılar. Bu milletin sevinmesini hiçbir zaman istemediler." diye konuştu.

Soylu, "İktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız" diyenlere Türk milletinin "Biz hem iktidar, hem muktediriz" dediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hiç yakamızdan düşmediler. Gezi olaylarında faiz yüzde 3,5-4'tü bu ülkede. Türkiye ne güzel, salına salına yukarı doğru gidiyordu. IMF ile bağımızı koparmıştık. Alnımız ak, yükselen bir Türkiye ortaya koymuştuk. Benim ülkem 100 milyar dolarlık yatırımı bir çırpıda yapabilme kabiliyetini gösterdi. 'Türkiye nasıl böyle olur' diye çıldırdılar. Hemen Gezi olaylarını başlattılar ve faiz 11 puana çıktı. Sonra 12, 13, 14, 15 oldu. Aynısını 28 Şubat'ta yaptılar. 'İrtica' deyip bankalardan 53,5 milyar dolar hortumladılar. Gezi olaylarının da bu ülkeye 150-200 milyar dolar arası maliyeti oldu. Hiç acımadılar Türkiye'ye."