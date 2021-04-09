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Karayipler’de La Soufriere Yanardağı tahliye çalışmaları sürerken patladı

09.04.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayipler’de yer alan ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler’de bulunan La Soufriere Yanardağı, tahliye çalışmalarının yürütüldüğü sürdüğü sırada patladı. West Indies Sismik Merkezi Üniversitesi Direktörü Erouscilla Joseph, patlamanın ardından kül bulutunun 10 kilometreye kadar yükseldiğini açıkladı.

Karayipler’de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler’e bağlı Saint Vincent’te yer alan La Soufriere Yanardağında volkanik patlama uyarısı yapılması üzerine bölge sakinlerinin tahliyesine başlanmıştı. Adada tahliye çalışmalarının devam ettiği saatlerde, La Soufriere Yanardağı’nda patlama oldu. West Indies Sismik Merkezi Üniversitesi Direktörü Erouscilla Joseph yaptığı açıklamada, patlamanın ardından kül bulutunun 10 kilometreye kadar yükseldiğini belirtti. Patlama ve etkilerin karşı uyaran Joseph, "Yakın çevrede yoğun kül yağışı var. Daha fazla patlama meydana gelebilir" ifadelerini kullandı. Joseph ayrıca, yaklaşan herhangi bir potansiyel patlamanın ilkinden daha büyük veya daha küçük olup olmayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu belirtti.

TAHLİYE ÇALIŞMALARINDA COVID-19 ÖNLEMLERİ UNUTULMADI

La Soufriere Yanardağı’nda patlama uyarısı verilmesinin ardından başlayan tahliye çalışmalarında, korona virüs (Covid-19) önlemleri unutulmadı. Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların yolcu gemilerine bindikleri veya başka bir adaya geçici olarak sığındıkları takdirde Covid-19 aşısı olmaları gerektiğini belirtti. Gonsalves, 100 binden fazla insanın yaşadığı bir ada zinciri olan St. Vincent ve Grenadinler’de bulunan sığınaklara gitmeyi tercih edenlerin, aşı olmasını şiddetle tavsiye ettiğini de sözlerine ekledi.

'PANİK YAPMANIZI İSTEMİYORUM'

Açıklamasında 2 adet Royal Caribbean yolcu gemisinin bugün, 3’cüsünün ise önümüzdeki günlerde adaya varmasının beklendiğini kaydeden Gonsalves, tahliyeleri kabul edeceklerini açıklayan ada ülkeleri arasında St. Lucia, Grenada, Barbados ve Antigua’nın yer aldığını duyurdu. Halkı sakin ve düzenli kalmaya çağıran Gonsalves, "Her şey mükemmel ilerlemeyecek, fakat hepimiz işbirliği yaparsak her zamankinden daha güçlü bir şekilde bu olayı atlatacağız. Panik yapmanızı istemiyorum. Yapılacak en kötü şey bu" ifadelerini kaydetti. Karayipler’deki komşu ada ülkelerinin hükümetleriyle, pasaportları olmayan vatandaşlar için kimlik kartlarını kabul etmek için anlaştığını belirten Gonsalves, "Bu acil bir durum ve bunu herkes anlıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Saint Vincent’ın en büyük volkanı olan ve 4 bin metre yüksekliğindeki La Soufriere Yanardağı’nda patlama tehlikesi nedeniyle Gonsalves tarafından bugün zorunlu tahliye emri verilmişti. Yayınlanan zorunlu tahliye emrinin hemen ardından Saint Vincent Adası’nda yetkililer, yerel halkı yolcu gemilerine yerleştirerek, güvenli bölge olarak belirlenen başkent Kingstown, Windward, North Union, Barrouallie, Leeward ve Grenadine adalarına göndermeye ve St. Vincent’ın tehlikeden uzak bölgelerine kurulan sığınaklara taşımaya devam ederken, yerel basına yansıyan haberlerde, 75 kişilik sığınaklardaki kapasitelerin çoktan aşıldığı öne sürüldü.

En son 1979 yılında patlayan La Soufriere Yanardağında 1902 yılındaki patlamada bin 600 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

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