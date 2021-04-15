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Karayipler'de volkan patladı, ada külle kaplandı!

15.04.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayipler'deki St. Vincent Adası’nda La Soufriere Yanardağı'nın neden olduğu kül tabakası hayatı zorlaştırdı. Küllerin depoları kirletmesi nedeniyle adada su sıkıntısı da yaşanıyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Ancak yanardağdaki hareketliliğin haftalarca sürebileceği belirtiliyor.

Karayipler'de volkan patladı, ada külle kaplandı!

Karayipler'deki St. Vincent Adası’nda La Soufriere Yanardağı'ndan çıkan küller çevreye yayıldı. Özellikle adanın kuzeyindeki yerleşim yerlerinde sokaklar griye büründü.

Yanardağın püskürttüğü küller 10 kilometre yüksekliğe kadar çıktı. kül tabakasının kalınlığı bazı yerlerde 20 santimetreye kadar ulaştı.

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Birleşmiş Milletler (BM), Karayipler’deki St Vincent Adası’nda bulunan La Soufriere Yanardağı'ndaki patlamaların neden olduğu insani krizin aylarca sürebileceği uyarısı yaptı.

BM Barbados ve Karayipler İnsani İşler Koordinatörü Didier Trebucq yaptığı açıklamada, La Soufriere Yanardağı'ndaki patlamaların devam ettiğini ve bu durumun Barbados, Antigua ve Barbuda'yı da etkilemesini beklediklerini söyledi.

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Patlamanın gerçekleştiği 9 Nisan'dan bu yana St Vincent'ten yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiğini belirten Trebucq, ''Büyük bir belirsizlik ve aynı zamanda haftalarca hatta aylarca sürecek büyüyen bir insani krizle karşı karşıyayız. Bu, St Vincent ve çevre adalarda kesinlikle altı aydan fazla sürecek bir kriz'' dedi.

İlk belirlemelere göre balıkçılık veya tarım gibi geçim kaynakları kaybı göz önüne alındığında 20 bine yakın kişinin gıda güvensizliği riski ile karşı karşıya kalabileceğine dikkati çeken Trebucq, yaklaşık 4 bin kişinin 87 barınağa yerleştirildiğini ancak barınaklarda içme suyu sıkıntısı olduğunu ifade etti.

Bilim insanlarının yanardağın faaliyete geçtiğine ilişkin uyarılarını dikkate alan hükümet, 8 Nisan’da Ada sakinlerini tahliye etmeye başlamıştı.

Yanardağ'da 1902'de meydana gelen patlamada 1500’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yanardağ en son ise 1979'da faaliyete geçmişti.

Maxar tarafından çekilen görüntülerde volkan patlamasından önce ve sonrası yaşanan felaket gözler önüne seriliyor.

Görüntülerde adanın yeşilden griye döndüğü görülüyor.

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