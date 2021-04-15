Karayipler'de volkan patladı, ada külle kaplandı!

Karayipler'deki St. Vincent Adası’nda La Soufriere Yanardağı'ndan çıkan küller çevreye yayıldı. Özellikle adanın kuzeyindeki yerleşim yerlerinde sokaklar griye büründü.

Yanardağın püskürttüğü küller 10 kilometre yüksekliğe kadar çıktı. kül tabakasının kalınlığı bazı yerlerde 20 santimetreye kadar ulaştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Karayipler’deki St Vincent Adası’nda bulunan La Soufriere Yanardağı'ndaki patlamaların neden olduğu insani krizin aylarca sürebileceği uyarısı yaptı.

BM Barbados ve Karayipler İnsani İşler Koordinatörü Didier Trebucq yaptığı açıklamada, La Soufriere Yanardağı'ndaki patlamaların devam ettiğini ve bu durumun Barbados, Antigua ve Barbuda'yı da etkilemesini beklediklerini söyledi.

Patlamanın gerçekleştiği 9 Nisan'dan bu yana St Vincent'ten yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiğini belirten Trebucq, ''Büyük bir belirsizlik ve aynı zamanda haftalarca hatta aylarca sürecek büyüyen bir insani krizle karşı karşıyayız. Bu, St Vincent ve çevre adalarda kesinlikle altı aydan fazla sürecek bir kriz'' dedi.