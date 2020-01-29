Karayipler'de 7,7 büyüklüğünde deprem: İlk belirlemelere göre can kaybı yok

Karayip Denizi'nde Salı günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Küba, Jamaika ve Cayman Adaları'nda hissedildi. ABD'nin Miami şehrinden de hissedilen deprem, halkın binaları boşaltarak, sokağa çıkmasına sebep oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre, deprem Küba, Jamaika ve Cayman Adaları arasında yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi depremin ardından yaptığı tsunami uyarısını geri çekerek, tehlikenin geçtiğini bildirdi.

Depremin büyüklüğüne rağmen, bölgedeki yetkililer ilk alınan bilgilere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığını bildirdi.

Küba'nın farklı şehirlerinde de hissedilen deprem, Reuters'ın konuştuğu bir görgü tanığına göre başkant Havana'da şiddetli bir şekilde hissedilmedi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami şehrinden paylaşılan videolarda, yerel saatle 14.10'da meydana gelen deprem nedeniyle çalışanların ofislerini tahliye ederek, otoparklarda ve caddelerde toplandıkları görülüyor.

Miami polisi de deprem nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadığını açıkladı.