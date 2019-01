Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) sürücüler için önemli uyarı!

KGM'den yapılan açıklamada, karlı ve buzlu yolları kullanan vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Karla mücadelenin tüm ülkelerde aynı yöntem ve tekniklerle yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, yollara trafik hacmi ve öncelik sıralamasına göre müdahale edildiği, öncelikle trafik akışının sağlanmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, yolu genişletme ve tamamen temizleme çalışmalarının, trafik akışı sağlandıktan sonra yapıldığına işaret edilerek, yağış anında veya hemen sonrasında yolların tamamen siyah olmasının beklenmemesi gerektiği vurgulandı.

Dünyanın hiçbir yerinde kış şartlarında yolların tamamen siyah olmasına yönelik karla mücadele çalışması yapılmadığı, yolun buzlu ve kaygan olmasının hava koşullarından kaynaklanan doğal bir olay olduğu ifade edildi.

Ülke genelinde 67 bin kilometrede hizmet veren KGM gibi hizmet alanı çok geniş kuruluşların ani hava değişimlerinden kaynaklanan buzlanmaya, aynı anda ve her kesimde müdahale edebilmesinin her zaman mümkün olmadığına işaret edilerek, yolda kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi durumunda, trafik güvenliği, kazaların önlenmesi, can ve mal güvenliği açısından yolların geçici süreyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.