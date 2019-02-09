Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Uzunköprü açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü Edirne’de bulunan tarihi Uzunköprü’de çatlakların köprünün yıkılma riskine neden olduğunu konu alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü’n Edirne’de bulunan tarihi Uzunköprü’de çatlakların köprünün yıkılma riskine neden olduğunu konu alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Kara Yolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki dünyanın en uzun taş köprülerinden olan tarihi Uzunköprü’de yapılan incelemeler sonucunda, genleşme derzlerinin olduğu kısımda yüzey sularının zamanla sızarak tempan duvardaki taşların arasındaki harçlı malzemeyi boşaltmasına bağlı yüzeysel çatlakların tespit edildiği ve köprüde ağır hasarlı bir kemer, herhangi bir çökme veya yapısal bir risk ya da yıkılma tehlikesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

2019 yılı içerisinde yapılacak ihale ile köprüdeki sorunlar giderilecek

Tarihi köprünün hafif araç geçişine açık olup, durumun köprü ve trafik güvenliği açısından şu an için herhangi bir tehlike arz etmediğinin belirtildiği açıklamada, ’’Ayrıca Uzunköprü Çevre Yolu Projesi kapsamında tarihi köprünün 800 metre memba tarafında yapılan betonarme köprü de 2012 yılından bu yana Uzunköprü’ye alternatif olarak hizmet vermektedir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 575 yıllık tarihi köprünün restorasyon projesi hazır olup, Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışma programında yer almaktadır. 2019 yılı içerisinde yapılacak ihale ile köprüdeki sorunlar giderilecektir’’ ifadeleri yer aldı.

