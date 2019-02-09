HABER

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Uzunköprü açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 15:53 | Son Güncelleme

Karayolları Genel Müdürlüğü Edirne’de bulunan tarihi Uzunköprü’de çatlakların köprünün yıkılma riskine neden olduğunu konu alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.Karayolları Genel Müdürlüğü’n Edirne’de bulunan tarihi Uzunköprü’de çatlakların köprünün yıkılma riskine neden olduğunu konu alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü Edirne’de bulunan tarihi Uzunköprü’de çatlakların köprünün yıkılma riskine neden olduğunu konu alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.
Karayolları Genel Müdürlüğü’n Edirne’de bulunan tarihi Uzunköprü’de çatlakların köprünün yıkılma riskine neden olduğunu konu alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Kara Yolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki dünyanın en uzun taş köprülerinden olan tarihi Uzunköprü’de yapılan incelemeler sonucunda, genleşme derzlerinin olduğu kısımda yüzey sularının zamanla sızarak tempan duvardaki taşların arasındaki harçlı malzemeyi boşaltmasına bağlı yüzeysel çatlakların tespit edildiği ve köprüde ağır hasarlı bir kemer, herhangi bir çökme veya yapısal bir risk ya da yıkılma tehlikesinin söz konusu olmadığı belirtildi.
2019 yılı içerisinde yapılacak ihale ile köprüdeki sorunlar giderilecek
Tarihi köprünün hafif araç geçişine açık olup, durumun köprü ve trafik güvenliği açısından şu an için herhangi bir tehlike arz etmediğinin belirtildiği açıklamada, ’’Ayrıca Uzunköprü Çevre Yolu Projesi kapsamında tarihi köprünün 800 metre memba tarafında yapılan betonarme köprü de 2012 yılından bu yana Uzunköprü’ye alternatif olarak hizmet vermektedir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 575 yıllık tarihi köprünün restorasyon projesi hazır olup, Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışma programında yer almaktadır. 2019 yılı içerisinde yapılacak ihale ile köprüdeki sorunlar giderilecektir’’ ifadeleri yer aldı.

PARTNEREski halini gören inanamıyor! Ünlü yıldız böyle değiştiEski halini gören inanamıyor! Ünlü yıldız böyle değişti
Bağırsaktaki bazı bakterilerin eksikliği 'depresyona neden oluyor'Bağırsaktaki bazı bakterilerin eksikliği 'depresyona neden oluyor'
Emekli polisin organları vasiyeti üzerine bağışlandıEmekli polisin organları vasiyeti üzerine bağışlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boğaz turunda korkunç olay! Tekneden düştü, kurtarılamadı

Boğaz turunda korkunç olay!

Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Ayı saldırısından son anda kurtulan 2 avcı, inde sürprizle karşılaştı

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Kartal'da çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.