Karayolları Genel Müdürlüğüne yüzde 66 yerli iş makinası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, son 17 yılda karayollarına 469 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "2019 yılında da 148 milyon lira bedelle 258 adedi makine ve 133 adedi de ekipman olmak üzere toplam 391 adet makine ve ekipmanı daha karayollarımıza kazandırdık. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 66’sı yerli imalattır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine kazandırılan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreni düzenlendi. Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara Atölye Müdürlüğünde düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, bölge müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Turhan, Türkiye’de ulaştırma alanında “tekerlek dönsün araç yürüsün” anlayışıyla süregelen yol yapım işinin mazide kaldığını kaydederek, "Artık uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar yapıyoruz. Aynı durum yol bakım çalışmalarımız için de geçerli. Son 17 yılda karayollarına 469 milyar liralık yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 4 katın üzerinde artırarak 6 bin 101 kilometreden 27 bin 123 kilometreye çıkardık. 77 şehrimizi birbirine bölünmüş yol ile bağladık. BSK’lı yol uzunluğunu 8 bin 650 kilometreden 27 bin 761 kilometreye taşıdık. Dağları, vadileri, boğazları, denizleri köprülerle, tünellerle aştık" diye konuştu.

Yollarda artan trafik güvenliği ve seyahat konforu sayesinde ölümlü kazaların azaldığını vurgulayan Bakan Turhan, "Tarım, ticaret, turizm ve sanayinin gelişmesinin gereği olan ulaşım altyapısının gelişmesiyle, bölgeler arası kalkınma hamlelerinde büyük ilerleme sağlandı. Taşıt işletme giderlerinde ciddi tasarruf edildi. Sadece bölünmüş yollar sayesinde, iş gücü ve akaryakıt tasarrufu olarak ülke ekonomisine her yıl 18 milyar liranın üzerinde ekonomik fayda sağlıyoruz. Ancak bu yolları açmak kadar, bu yolların kullanılır kalması da önemli, ülkemizin coğrafya ve iklim koşulları malum. Her gün ülkemizin dört bir yanında milyonlarca araç hareket halinde. Bir yandan karayolları altyapımızı geliştirirken, diğer yandan 365 gün boyunca kar demeden, kış demeden bu araçların yollarda güvenle yol almasını sağlıyoruz" dedi.

Kar yüzünden aylarca kapalı kalan köy yollarını, günlerce yol kenarında bekletilen otobüs, kamyon kuyruklarını tarihe gömdüklerinin altını çizen Bakan Turhan şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hem yollarımızı açacak hem de yollarımızın kar, kış, fırtına demeden açık kalmasını sağlayacak makineleri Karayolları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde aldık. Karla mücadele ve yol bakımı için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattık. 2019 yılında da 148 milyon lira bedelle 258 adedi makine ve 133 adedi de ekipman olmak üzere toplam 391 adet makine ve ekipmanı daha karayollarımıza kazandırdık. Bunlar içinde 97 adet kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 adet kaya kamyonu, 18 adet üst yapılı kamyon, 9 adet yükleyici, 3 adet ekskavatör, 9 adet çekici kamyon gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler var. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 66’sı yerli imalattır. Bunların da bedeli 98 milyon TL’dir. Bu son alımlar ile Genel Müdürlüğümüz 5 bin adedi hareketli makine olmak üzere toplam 12 bin 822 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir. Makine parkına almış olduğumuz makine ve ekipmanlar, özellikle kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerimiz için çok önemli. Bu araçlarımız sayesinde yurdumuzun dört bir yanında kara kışın ortasında yollarımız açık tutulacak inşallah. Elbette ulaşımı sağlanmalarının yanında, can ve mal emniyeti için de çalışacaklar. Araçlarımızı, ihtiyaç duyulan bölgelere takviye olarak bugün gönderiyoruz. Bu arada, bu araçlarımızı kullanarak zorlu kış koşullarında mücadele edecek arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum."

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki bölge müdürleri, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine katılan araçları inceledi. Bakan Turhan, yeni alınan kar küreme araçlarından bir tanesini sürerek test etti.