Karayolları, güvenli yolculuk için Hakkari dağlarını deliyor

Yüksekova'yı Hakkari ve Van'a bağlayan kara yolunun Yeniköprü bölgesinde 16 kilometrelik yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine, Hakkari bölgesinin yaklaşık 2 bin rakımlı ve kış mevsiminin çetin geçtiği yerlerden biri olduğunu söyledi.

Çift yönlü iki tünelde delme işlemleri sürerken, 3 ayrı viyadüğün yapım çalışmaları da devam ediyor. Yolun, 5 yıla kadar tamamlanması planlanıyor.

Bu kapsamda, ilçe merkezi ile Yeniköprü arasındaki 35 kilometrelik kara yolunda yapılan incelemeler sonucu, Dibekli köyü Dağlıca Mezrası yakınında tünel açma çalışması başlatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, çevredeki yüksek tepelerden sürekli kaya ve çığ düşen, keskin virajlarıyla sürücülere zor anlar yaşatan yolda ulaşımın daha rahat ve güvenli yapılmasını sağlamak amacıyla proje hazırladı.

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Hakkari'nin Yüksekova ilçesini kent merkezi ve Van'a bağlayan yolda yapımına başlanan 2 tünel ve 3 viyadükle vatandaşlar daha konforlu ve güvenli yolculuk yapma imkanı bulacak.

"Dağlık bölgede kışın sert geçmesi, çığ tehlikesi, kaya düşmesi, kar ve buzlanma gibi birçok riske neden oluyor. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla iki tünel yapılıyor. Bu tünellerin uzunluğu yaklaşık 8 bin 550 metre. Yine toplamda 700 metrelik 3 viyadük çalışması da devam ediyor. Bunlar bitirildiğinde özellikle Van-Yüksekova, Van-İran kara yolu daha kısalacak. İnsanlar daha güvenli yolculuk yapacak."

Vatandaşların tünel ve viyadükleri kullanarak daha rahat ulaşım imkanına kavuşacağını dile getiren Akbıyık, bu yatırımın Esendere Gümrük Kapısı üzerinden İran ile ticaret hacmini de artıracağını düşündüklerini aktardı.

Yapılan diğer yatırımlarla kentin hızlı gelişme sürecine yaşadığını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bu yol sayesinde vatandaşlarımız Hakkari ve Van arasında daha hızlı ve güvenli yolculuk yapacak. Hakkari'de birçok yatırım yapılıyor. Karayollarının 10 güvenlik yolu projesi var, toplamda 490 kilometre civarında. Yine yaklaşık 260 kilometre İl Özel İdaresinin yaptığı ve yapımına devam ettiği yollarımız var. Yollarımızın standartlarını sürekli artırarak Hakkari halkının rahat seyahat etmesini sağlıyoruz. Kentin ve ilçelerinin daha ulaşılabilir olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz."

