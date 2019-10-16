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Karayolları, güvenli yolculuk için Hakkari dağlarını deliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:50 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ile Yeniköprü arasında yapımına başlanan 8,5 kilometrelik 2 tünel ve 700 metre uzunluğundaki 3 viyadük sayesinde vatandaşlar, İran ve Van'a bağlantının sağlandığı yolda daha konforlu yolculuk imkanına kavuşacak - Esendere Sınır Kapısı'na da ulaşımın sağlandığı yolun Yeniköprü ve ilçe merkezi arasındaki 35 kilometrelik kısmında yapılacak çalışmayla, çığ ve kaya düşmesi gibi tehlikeler de ortadan kalkacak - Hakkari Valisi İdris Akbıyık: - "Çalışmalar bitirildiğinde özellikle Van-Yüksekova, Van-İran kara yolu daha kısalacak"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Hakkari'nin Yüksekova ilçesini kent merkezi ve Van'a bağlayan yolda yapımına başlanan 2 tünel ve 3 viyadükle vatandaşlar daha konforlu ve güvenli yolculuk yapma imkanı bulacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü, çevredeki yüksek tepelerden sürekli kaya ve çığ düşen, keskin virajlarıyla sürücülere zor anlar yaşatan yolda ulaşımın daha rahat ve güvenli yapılmasını sağlamak amacıyla proje hazırladı.

Bu kapsamda, ilçe merkezi ile Yeniköprü arasındaki 35 kilometrelik kara yolunda yapılan incelemeler sonucu, Dibekli köyü Dağlıca Mezrası yakınında tünel açma çalışması başlatıldı.

Çift yönlü iki tünelde delme işlemleri sürerken, 3 ayrı viyadüğün yapım çalışmaları da devam ediyor. Yolun, 5 yıla kadar tamamlanması planlanıyor.

- "Çalışmalar bittiğine yol kısalacak"

Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine, Hakkari bölgesinin yaklaşık 2 bin rakımlı ve kış mevsiminin çetin geçtiği yerlerden biri olduğunu söyledi.

Yüksekova'yı Hakkari ve Van'a bağlayan kara yolunun Yeniköprü bölgesinde 16 kilometrelik yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Dağlık bölgede kışın sert geçmesi, çığ tehlikesi, kaya düşmesi, kar ve buzlanma gibi birçok riske neden oluyor. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla iki tünel yapılıyor. Bu tünellerin uzunluğu yaklaşık 8 bin 550 metre. Yine toplamda 700 metrelik 3 viyadük çalışması da devam ediyor. Bunlar bitirildiğinde özellikle Van-Yüksekova, Van-İran kara yolu daha kısalacak. İnsanlar daha güvenli yolculuk yapacak."

Vatandaşların tünel ve viyadükleri kullanarak daha rahat ulaşım imkanına kavuşacağını dile getiren Akbıyık, bu yatırımın Esendere Gümrük Kapısı üzerinden İran ile ticaret hacmini de artıracağını düşündüklerini aktardı.

Yapılan diğer yatırımlarla kentin hızlı gelişme sürecine yaşadığını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bu yol sayesinde vatandaşlarımız Hakkari ve Van arasında daha hızlı ve güvenli yolculuk yapacak. Hakkari'de birçok yatırım yapılıyor. Karayollarının 10 güvenlik yolu projesi var, toplamda 490 kilometre civarında. Yine yaklaşık 260 kilometre İl Özel İdaresinin yaptığı ve yapımına devam ettiği yollarımız var. Yollarımızın standartlarını sürekli artırarak Hakkari halkının rahat seyahat etmesini sağlıyoruz. Kentin ve ilçelerinin daha ulaşılabilir olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz."

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Hakkari Hakkari Valisi İdris Akbıyık tünel Van Viyadük Yeniköprü Yüksekova

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