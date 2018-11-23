HABER

Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 00:23 | Son Güncelleme

SİVAS’ta, karayolları misafirhanesinin lokanta bölümünde garson olarak çalışan A.K., tartıştığı 2 mesai arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.  Olay, saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde meydana geldi.

Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, karayolları misafirhanesinin lokanta bölümünde garson olarak çalışan A.K., tartıştığı 2 mesai arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde meydana geldi. Misafirhanenin lokanta bölümünde çalışan garson A.K., iddiaya göre aşçı Özal Kızak ve fırın ustası Mustafa Tutuş ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından A.K., giyinme kabininde bulunan av tüfeği ile dehşet saçtı. A.K.'nın silahından çıkan kurşunlarla başından vurulan Kızak ve Tutuş yere yığıldı. A.K., olay yerinden kaçarken silah sesi üzerine mutfak bölümüne gelen diğer çalışanlar Kızak ve Tutuş'u yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi misafirhaneye geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kızak ve Tutuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli A.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de! Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
Tunceli'de öğrenci servisi 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralıTunceli'de öğrenci servisi 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
İlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söylediİlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kendini kışlada buldu

Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kendini kışlada buldu

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

300 yıllık gelinliğin hikayesi

300 yıllık gelinliğin hikayesi

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.